Sindicaliștii din finanțele publice anunță  declanșarea acțiunilor  de protest

Liderii Sindicatului Național Finanțe Publice - SindFISC au anunțat, în cadrul unei conferințe de prfesă, că va începe să picheteze, de miercuri, timp de două luni, sediile instituțiilor din sistemul instituțional al Ministerului Finanțelor.

Pe parcursul următoarelor 60 de zile vor fi organizate acțiuni sindicale de protest la nivel central și teritorial, constând în pichetarea sediilor instituțiilor din sistemul instituțional al Ministerului Finanțelor, începând din această săptămână, după următorul calendar:

-miercuri 20 mai, între orele 16,00 - 17,00 vom picheta sediul Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili din București, strada Lucrețiu Pătrășcanu;

-vom continua cu pichetarea sediului Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiești, luni 25 mai;

-a treia instituție pichetată va fi Direcția Generală Regională Antifraudă Fiscală Suceava, marți 02 iunie;

-reprezentanți ai Biroului executiv se vor deplasa în continuare la Iași, ocazie cu care în data de joi 04 iunie va fi pichetată, împreună cu angajații din instituție, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași;

-în data de marți 09 iunie vom picheta sediul Direcției Generale Antifraudă Fiscală Deva;

va urma Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova, joi 11 iunie;

-marți 16 iunie va fi pichetat sediul Direcției Generale Antifraudă Fiscală Constanța;

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, joi 18 iunie;

-sediul Autorității Vamale Române, de aici, din București, va fi pichetat în data de 23 iunie;

marți 30 iunie, vom fi alături de colegii de la Direcția Regională Antifraudă Fiscală Oradea;

-joi 02 iulie ne vom deplasa la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați;

-vom încheia prima serie a protestelor cu pichetarea sediului ANAF și al Direcției Generale Antifraudă Fiscală din București, miercuri 15 iulie, a anunțat liderul SindFISC, Nicolae Toader.

Principalele revendicări ale organizației noastre sunt:



• instituirea unei grile salariale distincte în noua lege a salarizării, având în vedere că activitatea finanțiștilor este una specifică, nu de natură generală;

• poziționarea corectă a acestei categorii profesionale în raport cu standardele și responsabilitățile asumate;

• legiferarea statutului profesional;

• recunoașterea specificului activității prin compensarea salarială a interdicțiilor, riscurilor profesionale și complexității muncii;

• stimularea performanței profesionale și a aportului instituțional;

• finanțarea adecvată a activității profesionale;

• asigurarea unor condiții de muncă decente.

Liderul SindFISC a precizat că, în sistemul finanțelor publice, în afara salariului nu există alte drepturi bănești, decât sporul de condiții vătămătoare, limitat și acesta recent. Acesta a anunțat că minimul salarial din sistem, este undeva la 3.500 lei brut, iar maximul ajunge la 6.500 de lei, în condițiile în care drepturile salariale sunt acordate conform grilei de salarizare a vechii Legii 153.

"ANAF trebuie să fie o instituție total depolitizată. Din ceea ce observ, în ultima perioadă s-au făcut progrese, în special la nivelul depolitizării la nivel central și sper că acest proces să continue, astfel încât ANAF să fie cu adevărat independent din punct de vedere al deciziilor. (...) ANAF-ul și celelalte instituții aflate în subordinea Ministerului Finanțelor se bazează pe un corp de profesioniști" a mai susținut Nicolae Toader.