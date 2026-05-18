Schimbare la vârful guvernului de la Budapesta: Peter Magyar, dispus să deschidă dialogul privind aderarea Ucrainei la UE

Noul guvern al Ungariei susține că este deschis să se angajeze în discuții privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, potrivit mai multor surse. Între timp, a fost anunțat un dialog tehnic cu Kievul pe tema sensibilă a minorităților maghiare, în timp ce Bruxellesul caută o soluție de compromis, potrivit euronews.

Ambasadorul Ungariei a declarat, la o întâlnire de săptămâna trecută, că Budapesta este acum pregătită să se angajeze pe subiectul Ucrainei pentru a obține rezultate concrete, în timp ce noul guvern al lui Peter Magyar inițiază discuții tehnice cu Kievul privind modul de abordare a problemei minorității maghiare.

Tensiuni între Ungaria și Ucraina sub conducerea Orban

Sub conducerea lui Viktor Orban, Ungaria a blocat deschiderea procesului de aderare la UE pentru Ucraina pe așa-numitul prim cluster, care acoperă reforme esențiale pentru negocieri, inclusiv statul de drept și controlul financiar.

Budapesta și Kievul au fost mult timp în dezacord din cauza minorității maghiare numeroase din regiunea vestică a Ucrainei, Transcarpatia. Această tensiune rămâne răspândită în societatea maghiară, chiar și după victoria clară a lui Peter Magyar, care a pus capăt celor 16 ani de guvernare ai lui Orban.

Fostul guvern maghiar, condus de premierul Viktor Orban, a creat un plan în 11 puncte pentru restabilirea drepturilor comunității maghiare din Ucraina. Implementarea acestor măsuri este încă considerată de Budapesta importantă pentru deschiderea primului capitol-cheie din procesul de aderare a Ucrainei la UE.

Se schimbă direcția la Budapesta?

Un prim semn concret că relațiile dintre cele două țări s-ar putea îmbunătăți a apărut în timpul unei discuții între ambasadorii UE de miercurea trecută, când diplomatul maghiar a spus că Budapesta este pregătită să se angajeze pe acest subiect.

Ambasadorul a mai spus că trebuie urmată metodologia bazată pe merit și că Ungaria va acorda o atenție specială drepturilor și cadrului legal al minorității maghiare.

Magyar a spus pe 28 aprilie că dorește să se întâlnească cu președintele Volodimir Zelenski la începutul lunii iunie pentru a ajuta la „îmbunătățirea situației” etnicilor maghiari din vestul Ucrainei. Magyar a propus ca întâlnirea să aibă loc la Berehove, un oraș ucrainean din regiunea Zakarpattia, considerat centrul comunității maghiare locale.

Zelenski s-a întâlnit cu membri ai comunității maghiare pe 9 aprilie, cu trei zile înainte de alegerile din Ungaria.

UE a stabilit ca o cerință-cheie pentru Kiev adoptarea și implementarea eficientă a unui plan de acțiune ambițios privind minoritățile, care în Ucraina include nu doar maghiari, ci și români, polonezi și bulgari.

Eforturile Ucrainei în relațiile cu vecinii săi

În martie, guvernul ucrainean a anunțat introducerea unei zile naționale dedicate limbii române, ca parte a unui efort mai larg de îmbunătățire a relațiilor cu România. Măsura Kievului a fost un răspuns la faptul că țara noastră celebrează anual Ziua Limbii Ucrainene pe 9 noiembrie.

Problema extinderii UE ar putea fi pe agenda următorului Consiliu European, unde Magyar și Zelenski sunt, de asemenea, așteptați să se întâlnească în marja reuniunii.

Totuși, biroul președintelui Consiliului, Antonio Costa, va include aderarea Ucrainei pe agendă doar dacă pot fi anunțate progrese concrete privind ridicarea oficială a veto-ului maghiar asupra deschiderii negocierilor.

Cerințele Ungariei

Luni, Peter Magyar a distribuit pe Facebook detalii despre o convorbire telefonică cu președintele Costa, spunând că Budapesta a inițiat consultări tehnice cu guvernul ucrainean pentru a garanta drepturile lingvistice, educaționale și culturale ale minorității maghiare din Transcarpatia.

„Președintele Antonio Costa mi-a transmis că i-a spus clar președintelui ucrainean ieri că orice pași suplimentari trebuie precedați de respectarea drepturilor minorității maghiare care trăiește în Ucraina”, a spus Magyar.

Marton Hajdu, șeful Comisiei pentru Afaceri Externe din noul parlament al Ungariei din partea Partidului Tisza, a declarat pentru Euronews că Ungaria are o condiție clară pentru a merge mai departe: „Dorim drepturi garantate legal pentru limbă, educație și cultură pentru minoritatea maghiară din Transcarpatia cât mai curând posibil”.

O sursă apropiată guvernului maghiar a declarat că, dacă Ucraina pune în aplicare planul în 11 puncte și dacă reprezentanții minorității maghiare din Transcarpatia își dau acordul asupra rezultatului, Ungaria ar putea susține deschiderea primului capitol major de negociere cu Ucraina.

Totuși, o posibilă complicație este că guvernul Orban ar fi putut include mai multe cerințe dificile sau sensibile politic în cele 11 puncte, descrise drept „mine ascunse”, ceea ce ar putea face implementarea completă dificilă.

Poziția Ucrainei față de solicitările de la Budapesta

Zelenski a spus că Ucraina „lucrează la toate problemele” legate de minoritatea etnică maghiară din vestul Ucrainei, subliniind că etnicii maghiari sunt „cetățenii noștri, la fel ca toți ceilalți” și sugerând că vede problema ca fiind gestionabilă, nu un obstacol major. Budapesta consideră aceste declarații constructive.

Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, a scris, de asemenea, pe X că guvernul său este pregătit să se angajeze cu noul guvern maghiar pe toate subiectele, inclusiv minoritățile naționale, „cu scopul de a restabili încrederea și relațiile de bună vecinătate între țările noastre”.

Vorbind la Consiliul Afaceri Externe de săptămâna trecută, Sybiha a spus că rezultatele alegerilor din Ungaria sunt un „moment decisiv” pentru integrarea europeană și vor oferi un nou impuls parcursului Ucrainei către aderarea la UE.

„Cu implicarea reprezentanților comunității maghiare din Transcarpatia, vor începe consultări la nivel de experți între Ucraina și Ungaria, menite să rezolve drepturile minorității maghiare din Transcarpatia”, a publicat, pe rețeaua X, Anita Orban, adjuncta prim-ministrului și ministrul de Externe al Ungariei.

Ridicarea veto-ului maghiar ar fi doar primul pas către deschiderea procesului de aderare pentru Ucraina.

Alte state membre ale UE nu și-au exprimat încă public poziția în acest sens și este posibil să își dezvăluie poziția doar atunci când negocierile vor fi deja bine avansate.

