€ 5.0937
|
$ 4.3629
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3629
 
DCNews Stiri Live Text/ Alegeri parlamentare Ungaria. Viktor Orban vs Peter Magyar. Cine va fi noul premier
Data actualizării: 08:40 12 Apr 2026 | Data publicării: 06:00 12 Apr 2026

Live Text/ Alegeri parlamentare Ungaria. Viktor Orban vs Peter Magyar. Cine va fi noul premier
Autor: Florin Răvdan

alegeri stampila vot Stampilă de vot / Sursa foto: Agerpres

Alegerile parlamentare din Ungaria au început, oficial. Urnele s-au deschis, iar votanţii sunt aşteptaţi să aleagă noua configuraţie a Parlamentului de la Budapesta.

Update: Cum votează cetăţenii din Ungaria

Toţi cetăţenii din Ungaria care au împlinit vârsta de 18 ani pot vota, dar la urne sunt aşteptaţi şi unii cetăţeni care au între 16 şi 18 ani. Condiţia pentru ca cei din urmă să poată vota este să fie căsătoriţi, transmite Politico

Cei mai mulţi cetăţeni vor vota pe două buletine. Pe primul, vor alege un candidat care să câştige un loc în Parlament prin care să reprezinte circumscripţia electorală, în timp ce al doilea buletin conţine liste de partid valabile pentru întreaga ţară. 

Votanţii care fac parte din minorităţi etnice pot vota inclusiv pentru o listă bazată pe naţionalitate, însă doar etnicii germani şi cei romi au suficienţi votanţi pentru a putea alege reprezentanţi în legislativ. 

Parlamentul de la Budapesta are 199 de locuri, dintre care 106 sunt rezervate câştigătorilor din circumscripţiile electorale. 

Celelalte 93 de locuri sunt rezervate listelor de partid. Doar partidele care trec pragul electoral de 5% intră în Parlament. Însă nu e suficientă doar trecerea pragului electoral, având în vedere că unele dintre aceste locuri se calculează şi în funcţie de voturile obţinute de candidaţii din circumscripţiile electorale. 

Biroul Electoral Central din Ungaria transmite că se aşteaptă ca aproximativ 97% dintre voturile individuale şi 95% dintre voturile pe listele de partid să fie numărate chiar duminică seara, însă o numărătoare completă şi corectă ar putea dura până la o săptămână. 

-ştirea iniţială- 

Principalele partide contracandidate sunt Fidesz, condus de premierul actual, Viktor Orban, şi Tisza, condus de Peter Magyar

Aproape 500.000 de persoane s-au înregistrat pentru votul prin corespondență — un număr record — multe dintre ele fiind din România și Serbia. Potrivit unui contor guvernamental, peste 230.000 de voturi fuseseră deja primite până joi.

Pe lângă Fidesz şi Tisza, care sunt principalele favorite în alegerile parlamentare care se desfăşoară duminică, 12 aprilie, în Ungaria, mai e un partid care are şanse să treacă de pragul electoral de 5%. Este vorba despre Mi Hazank, partid care ar putea câştiga 5 sau 6 mandate, în funcţie de scorul obţinut. Astfel, dacă nici Tisza, nici Fidesz, nu obţin majoritatea absolută, Mi Hazank, partid de extremă dreapta, ar putea înclina balanţa puterii în oricare dintre părţi. 

Urnele se deschid duminică, 12 aprilie, de la ora 6:00 (n.r. Ungaria şi România sunt pe acelaşi fus orar), şi se vor închide la ora 19:00. 

Conform sondajelor de opinie din Ungaria, celelalte partide înscrise în cursă nu ar trece pragul electoral. 

Vom reveni pe parcursul zilei cu informaţii despre alegerile din Ungaria. Rămâneţi alături de noi! 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Unde vă petreceți Sfintele Paști?
Acasă
În vacanță, în țară
În vacanță, în străinătate
Trimite răspunsul
x close