A intrat într-o casă din Brașov și a furat un telefon, un laptop și cheile mașinii. Tânărul, prins după o urmărire în trafic, la Sinaia

Un tânăr din Braşov s-a ales cu dosar penal pentru furtul unui autoturism şi a mai multor bunuri dintr-o locuinţă, el fiind imobilizat după o urmărire în trafic de către poliţişti, a informat, marţi, IPJ Braşov.

În fuga sa, tânărul a avariat autospeciala poliției

După ce ar fi sustras un telefon mobil, un laptop şi cheile maşinii şi apoi s-a urcat la volanul maşinii victimei, tânărul, în vârstă de 26 de ani, a fost prins la Sinaia, nu însă înainte de a produce avarii autospecialei de poliţie.

Poliţiştii braşoveni au fost sesizaţi marţi dimineaţa de proprietarul maşinii furate.

„Având în vedere aspectele sesizate, au fost efectuate investigaţii şi verificări, iar datele obţinute au condus la identificarea autoturismului reclamat sustras, aflat în deplasare din direcţia Braşov către Predeal. Pentru că persoana aflată la volanul autovehiculului a încercat să se sustragă controlului şi nu a oprit la semnal, continuându-şi deplasarea, poliţiştii au procedat la urmărirea vehiculului.

Astfel, împreună cu poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, autoturismul urmărit a fost oprit în staţiunea Sinaia. La volanul autoturismului, poliţiştii au identificat un bărbat, în vârstă de 26 de ani, din municipiul Braşov, care a fost imobilizat şi condus la sediul unităţii de poliţie pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii faptelor.

Precizăm faptul că, pe timpul intervenţiei, persoana bănuită a provocat avarii autospecialelor de poliţie aflate în urmărirea acestuia”, a transmis IPJ Braşov.

Tânărul este, acum, cercetat într-un dosar penal de furt calificat şi furtul în scop de folosinţă, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov, a menţionat sursa citată, notează Agerpres.

