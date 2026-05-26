DCNews Sport Sorana Cîrstea – Eva Lys se joacă miercuri la Roland Garros 2026. Ora de start a partidei și cine transmite la TV
Data publicării: 26 Mai 2026

Sorana Cîrstea – Eva Lys se joacă miercuri la Roland Garros 2026. Ora de start a partidei și cine transmite la TV
Autor: Andrei Itu

sorana cîrstea wta tenis roma Tenismena română Sorana Cîrstea. Sursa foto: Agerpres
Programul zilei de miercuri, 27 mai 2026, de la Roland Garros 2026 a fost anunțat de organizatori. Sorana Cîrstea va juca, miercuri, în turul al doilea cu Eva Lys, ocupantă a locului 81 WTA.

Organizatorii de la Roland Garros au transmis programul de miercuri, 27 mai, de la Turneul de Grand Slam de la Roland Garros. Sorana Cîrstea (36 de ani) va evolua în turul al doilea contra jucătoarei din Germania Eva Lys, ocupantă a locului 81 WTA.

Potrivit organizatorilor, partida dintre Sorana Cîrstea și Eva Lys va fi a patra de pe Terenul 6 și este programată să înceapă nu mai devreme de ora 18:00, ora României. Meciul dintre Sorana Cîrstea și Eva Lys va putea fi urmărită pe Eurosport.

Sorana Cîrstea, singura româncă în runda a doua de la Turneul Roland Garros 2026

Sorana Cîrstea este singura jucătoare din România care a rămas pe tabloul feminin de simplu de la Roland Garros 2026, după ce Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian au fost învinse în primul tur.

Înainte de Sorana Cîrstea - Eva Lys, pe Terenul 6 se vor jucaa partidele Davidovich Fokina vs. Tirante, Navone vs. Mensik și Baptiste vs. Wang.

Sorana Cîrstea se află pentru a 17-a oară pe tabloul principal de la Roland Garros, unde a disputat 33 de meciuri, învingând în 17 dintre ele. 

Sorana Cîrstea - Eva Lys, scorul întâlnirilor directe înainte de turul 2 de la Roland Garros 2026

Eva Lys a învins-o clar, scor 6-3, 6-0, pe jucătoarea din Croația Petra Marcinko, ocupanta locului 51 mondial. Meciul a durat doar 67 de minute. Sorana Cîrstea și Eva Lys s-au întâlnit în două rânduri, scorul fiind 1-1.

Eva Lys a câștigat la turneul de la Cluj-Napoca în anul 2023, iar Sorana Cîrstea la Australian Open 2026.

