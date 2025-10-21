€ 5.0890
Data actualizării: 09:46 21 Oct 2025 | Data publicării: 09:19 21 Oct 2025

Jaqueline Cristian,  în optimile turneului WTA 500 de la Tokyo

prc-c2prc-a0jaqueline-cristian_20825000 Jaqueline Cristian Foto: FRT
 

Jaqueline Cristian s-a calificat, marți, în optimile de finală ale turneului WTA 500 de Tokyo, dotat cu premii totale de 1.064.510 dolari, după ce a învins-o pe rusoaica Alina Cearaeva cu 6-2, 6-3.

Jaqueline Cristian (27 ani, 42 WTA) a avut nevoie de o oră și 34 de minute pentru a trece ce Cearaeva (23 ani, 150 WTA), jucătoare venită din calificări.

Românca se impusese și în prima lor confruntare, în 2021, în calificări la Sankt Petersburg, cu 4-6, 6-1, 6-2, precizează Agerpres.

Jaqueline Cristian și-a asigurat un cec de 15.700 de dolari și 60 de puncte WTA, iar în optimi va înfrunta o altă rusoaică, pe Ekaterina Alexandrova, a treia favorită.

Aceasta va fi prima confruntare dintre Cristian și Alexandrova (30 ani, 10 WTA). (Claudia Calotă)

