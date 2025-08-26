Gabriela Ruse - Daria Kasatkina, rezultat în primul tur la US Open 

Gabriela Ruse a fost învinsă de australianca de origine rusă Daria Kasatkina cu 7-5, 6-1, luni, la New York, în prima rundă a turneului US Open, ultimul de Mare Șlem al anului.

Ruse (27 ani, 70 WTA) s-a înclinat după o oră și 18 minute, la primul său duel cu Kasatkina (28 ani, 18 WTA).



Românca a fost superioară la capitolul winners (mingi direct câștigătoare), cu 14-8, dar a făcut foarte multe erori neforțate, 40-17.



Ruse a ajuns anul trecut până în turul al treilea la Flushing Meadows, cea mai bună performanță a sa la simplu la un turneu de Mare Șlem. Ea are și un sfert de finală al dublu feminin, în 2021.



Ruse va primi pentru participare un cec de 110.000 de dolari și 10 puncte WTA.

Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea debutează marți seară în turneul de Grand Slam de la New York – US Open.

Jaqueline Cristian (locul 50 WTA) o va întâlni pe americanca Danielle Collins (61 WTA), meci programat după ora 20:00.

Sorana Cîrstea (71 WTA) va juca împotriva argentiniencei Solana Sierra (74 WTA), meci programat să înceapă după ora 23:30. Este prima confruntare directă între cele două sportive în circuitul profesionist.

