Pe ce dă Biserica Ortodoxă Română milioane de euro

Pr. dr. Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, a vorbit despre implicarea Bisericii Ortodoxe Române în viața comunității, prin programe sociale și educaționale dedicate persoanelor vulnerabile, copiilor defavorizați, adolescenților și vârstnicilor.

„Știm că există o implicare complexă a Bisericii Ortodoxe Române și a bisericilor în viața comunității, în ajutorarea oamenilor și a copiilor aflați în situații mai precare și în educația propriu-zisă. Ne puteți vorbi despre programe, proiecte în acest sens?”, a întrebat Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului.

„În anul 2024, de exemplu, pentru toate aceste proiecte și programe desfășurate la nivelul întregii Biserici Ortodoxe Române s-a utilizat o sumă de peste 70 de milioane de euro. Ele atât au însumat.

Ne dorim ca și în anii următori să reușim să ajungem la toate categoriile de persoane defavorizate și vulnerabile, aflate în diverse încercări, inclusiv la copiii care au ajuns să abandoneze școala. Noi am avut acest program extraordinar numit „Alege școala”, prin care peste 30.000 de copii, în decursul a doar câțiva ani, au fost readuși la școală prin eforturile parohiilor în care a fost implementat.

Avem, de asemenea, foarte multe programe dedicate persoanelor vârstnice, programe care sunt dedicate adolescenților prin catehizarea care se petrece în interiorul bisericilor, cabinete unde se oferă consult medical gratuit”, a spus pr. dr. Adrian Agachi.

Programe social-filantropice pentru persoanele vulnerabile

De asemenea, preotul Adrian Agachi a vorbit despre construirea Centrului Sfântul Ilie Tesviteanul din Pantelimon, un proiect social care se află într-un stadiu avansat și care în următorii ani va avea rolul de a sprijini mii de copii aflați în sărăcie, dar și despre eforturile Bisericii de a ajuta persoanele vulnerabile prin programe social-filantropice.

„În momentul de față se lucrează, și deja lucrurile sunt destul de avansate la un centru - Centrul Sfântul Ilie Tesviteanul din localitatea Pantelimon - unde sperăm ca peste 2-3 ani, în momentul în care vor fi realizate toate construcțiile necesare și proiectul va prinde contur și din punct de vedere material, să putem veni în ajutorul a peste 6000 de copii care se află în situații de sărăcie.

Deci încercăm prin toate mijloacele posibile - nu doar prin rugăciune sau prin fapte bune ocazionale, ci prin programe dedicate prin sectoarele social-filantropice - să ajungem la cât mai multe persoane care au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este cel care împlinește această lucrare prin noi. Noi suntem doar servitorii, cei care încearcă să împrumute toate mijloacele posibile astfel încât Dumnezeu să poată să ajungă la cât mai multe persoane care au această nevoie.

Cu siguranță întotdeauna vor fi nevoi noi, vor apărea persoane care au nevoie de sprijin și noi îi îndemnăm pe toți credincioșii pe care îi avem și pe toți cei care doresc să se alăture acestor proiecte importante să nu ezite. E nevoie de fiecare sprijin care poate fi oferit”, a spus pr. dr. Adrian Agachi, la emisiunea DC Edu, de pe DC News, DC News TV şi Părinţi şi Pitici.

