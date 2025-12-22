€ 5.0881
DCNews Stiri ”Nu trebuie să uităm această imagine”. Preotul Agachi, mesaj puternic înainte de Crăciun
Data publicării: 22:45 22 Dec 2025

EXCLUSIV ”Nu trebuie să uităm această imagine”. Preotul Agachi, mesaj puternic înainte de Crăciun
Autor: Roxana Neagu

craciun copil Copil, alături de un brad de Crăciun/ foto pexels
 

Înaintea Crăciunului, trebuie să ne uităm în sufletul nostru. Preotul Adrian Agachi transmite o imagine puternică pentru români.

”Mi-a plăcut foarte mult imaginea unui părinte al bisericii, care spunea că Mântuitorul, încă din momentul botezului nostru, intră în inima noastră asemenea unui prunc și că nouă ne revine datoria de a-l face să crească, în interiorul nostru, adică dragostea lui Dumnezeu să se tot amplifice astfel încât cei din jur să se poată împărtăși de ea. Cred că de fiecare dată când ne aflăm în preajma sărbătorii Nașterii Domnului, nu trebuie să uităm această imagine, că trebuie să rămânem asemenea păstorilor, să privim cu o simplitate de copil, să nu uităm că sărbătoarea Nașterii Domnului trebuie să ne aducă aminte de acea bucurie trăită, la o intensitate foarte mare, de când eram copii. Să nu uităm, de asemenea, că rugăciunea este cea care ne înfrumusețează viețile. Fără rugăciune, nu există comuniune, nu ne putem uita la celălalt ca la aproapele nostru. Ne uităm, de multe ori, la oameni, ca la niște străini, dar și ei sunt chipul lui Dumnezeu” a spus preotul Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, în cadrul emisiunii DC Edu, realizată de prof. univ. dr. la DCNews. 

Vezi mai mult în video: 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

copil
craciun
nasterea domnului
preot
