Alegeri Primărie București 2025, LIVE DCNews și RomâniaTV

Duminică, 7 decembrie, se votează pentru București. Locuitorii Capitalei ies la vot pentru a-și alege primarul general.

Ediție maraton DCNews - România TV în ziua votului pentru Capitală

Cu această ocazie, DCNews realizează, așa cum v-am obișnuit, o ediție specială de alegeri, live, alături de RomâniaTV. Analistul politic DCNews Bogdan Chirieac și jurnalista RomâniaTV Simona Gheorghe vin cu ultimele informații în direct, duminică, într-o ediție maraton care începe la ora 16:00 și se va încheia după difuzarea procentelor de la urne, conform EXIT-POLL-urilor, la ora 21:30.

Urmăriți pe DCNews și DCNewsTV informații și evenimente live, discutate și analizate la cald, în direct, de Bogdan Chirieac și Simona Gheorghe, duminică, de la ora 16:00!