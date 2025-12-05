€ 5.0920
DCNews Politica Alegeri Primărie București 2025 LIVE. Bogdan Chirieac - Simona Gheorghe, ediție specială DCNews - RomâniaTV
Data actualizării: 10:28 05 Dec 2025 | Data publicării: 10:19 05 Dec 2025

EXCLUSIV Alegeri Primărie București 2025 LIVE. Bogdan Chirieac - Simona Gheorghe, ediție specială DCNews - RomâniaTV
Autor: Roxana Neagu

simona gheorghe bogdan chirieac Simona Gheorghe (RomâniaTV) și Bogdan Chirieac (DCNews), LIVE în ziua alegerilor locale pentru București
 

Se votează pentru București, duminică, 7 decembrie 2025. Analistul politic DCNews Bogdan Chirieac și jurnalista România TV Simona Gheorghe realizează ediția specială de alegeri, pentru votul din Capitală.

Alegeri Primărie București 2025, LIVE DCNews și RomâniaTV

Duminică, 7 decembrie, se votează pentru București. Locuitorii Capitalei ies la vot pentru a-și alege primarul general. 

Ediție maraton DCNews - România TV în ziua votului pentru Capitală 

Cu această ocazie, DCNews realizează, așa cum v-am obișnuit, o ediție specială de alegeri, live, alături de RomâniaTV. Analistul politic DCNews Bogdan Chirieac și jurnalista RomâniaTV Simona Gheorghe vin cu ultimele informații în direct, duminică, într-o ediție maraton care începe la ora 16:00 și se va încheia după difuzarea procentelor de la urne, conform EXIT-POLL-urilor, la ora 21:30. 

Urmăriți pe DCNews și DCNewsTV informații și evenimente live, discutate și analizate la cald, în direct, de Bogdan Chirieac și Simona Gheorghe, duminică, de la ora 16:00! 

