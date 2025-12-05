Se votează pentru București, duminică, 7 decembrie 2025. Analistul politic DCNews Bogdan Chirieac și jurnalista România TV Simona Gheorghe realizează ediția specială de alegeri, pentru votul din Capitală.
Duminică, 7 decembrie, se votează pentru București. Locuitorii Capitalei ies la vot pentru a-și alege primarul general.
Cu această ocazie, DCNews realizează, așa cum v-am obișnuit, o ediție specială de alegeri, live, alături de RomâniaTV. Analistul politic DCNews Bogdan Chirieac și jurnalista RomâniaTV Simona Gheorghe vin cu ultimele informații în direct, duminică, într-o ediție maraton care începe la ora 16:00 și se va încheia după difuzarea procentelor de la urne, conform EXIT-POLL-urilor, la ora 21:30.
Urmăriți pe DCNews și DCNewsTV informații și evenimente live, discutate și analizate la cald, în direct, de Bogdan Chirieac și Simona Gheorghe, duminică, de la ora 16:00!
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News