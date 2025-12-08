€ 5.0919
Data actualizării: 01:06 08 Dec 2025 | Data publicării: 00:57 08 Dec 2025

Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei, mesaj după miezul nopții
Autor: Monika Baciu

 ciprian ciucu Foto: Vlad Roibu / DC News
 

Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei, a transmis după miezul nopții. Ce le transmite bucureștenilor.

Ciprian Ciucu (PNL), primarul ales al municipiului București, a anunțat, după miezul nopții, planul ambițios pentru următorii 10.

Ciprian Ciucu a spus că își reia activitatea la Primăria Sectorului 6 până la depunerea jurământului, subliniind angajamentul său față de cetățeni și echipa sa.

”Le mulțumesc și celor care au crezut în mine și m-au susținut! Îî mulțumesc domnului președinte Ilie Bolojan, lui Vlad Gheorghe pentru sprijinul acordat, colegilor de la REPER, lui Dragoș Pîslaru, dar și lui Ludovic Orban. Și întregii mele echipe inimoase.

Voi munci pe brânci pentru proiectul vieții mele: Bucureștiul pus punct, pentru următorii 10 ani. Alături de dumneavoastră, dragii mei!ț

Mâine dimineață voi fi la Primăria Sectorului 6. Îmi reiau treaba până când voi depune jurământul.
Mi-ați împlinit cel mai frumos vis”, a transmis Ciprian Ciucu.

Potrivit AEP, după centralizarea a 99,92% din buletinele de vot, Ciprian Ciucu (PNL) conduce clasamentul pentru Primăria Capitalei, cu 211.471 de voturi (36,17%), urmat de Anca-Nicoleta Alexandrescu (Dreptate pentru București), cu 128.293 voturi (21,94%), potrivit rezultatelor parțiale cu 99,92% din procesele verbale centralizate.

Cifrele pot fi consultate aici.

Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei, mesaj după miezul nopții - FOTO: Captură AEP


