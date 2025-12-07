€ 5.0919
Alegeri locale Primărie București, 7 decembrie 2025: Ciprian Ciucu (PNL), declarații
Data actualizării: 09:18 07 Dec 2025 | Data publicării: 09:06 07 Dec 2025

BREAKING NEWS Alegeri locale Primărie București, 7 decembrie 2025: Ciprian Ciucu (PNL), declarații
Autor: Doinița Manic

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei. Sursa foto: Agerpres
 

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a făcut primele declarații, după ce a votat.

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a făcut declarații după ce a votat.

"Am votat pentru proiecte, București dezvoltat, nu centru steril, pentru integritate, am votat cu inima împăcată că am făcut ce am putut în această campanie. Îi chem pe oameni la vot, să vină să voteze. să-și exprime votul. Din păcate, este un singur tur. De-acum înainte voi fi unul care va promova cel mai mult alegeri în două tururi pentru că am văzut că votul într-un singur tur poate să ducă la o fărâmâțare foarte mare a votului. Aștept rezultatele diseară, sunt foarte încrezător. Au fost tot felul de manipulări prin sondaje de opinie, dar eu rămân încrezător în șansa pe care o am pentru a câștiga aceste alegeri. (...) Nu mai plouă, deci să vină la vot. Este foarte important ca fiecare să vină și să voteze. Dacă există un risc sau altul ( ca prezența slabă la vot să îi afecteze pe anumiți canidați n.r.) nu îmi dau seama, dar sunt încrezător", a declarat Ciprian Ciucu.

Știre în curs de actualizare...

candidat ciprian ciucu
ciprian ciucu
alegeri primar 7 decembrie
Alegeri Primăria Capitalei 2025
x close