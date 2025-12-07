€ 5.0919
|
$ 4.3707
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0919
|
$ 4.3707

Urmărește dezbaterea live

 
DCNews Stiri Daniel Băluță, prima reacție după rezultatele exit-pollurilor / video
Data actualizării: 21:27 07 Dec 2025 | Data publicării: 21:02 07 Dec 2025

BREAKING NEWS Daniel Băluță, prima reacție după rezultatele exit-pollurilor / video
Autor: Elena Aurel

daniel baluta psd alegeri primaria capitalei București Daniel Băluță, candidatul PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei și actual primar al Sectorului 4. Sursa foto: Agerpres
 

Daniel Băluță a oferit o primă reacție după publicarea rezultatelor exit-pollurilor.

Daniel Băluță, candidatul PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei 2025, a făcut prima declarație după ce rezultatele exit-pollurilor de la alegerile pentru funcția de Primar General al Municipiului București au fost făcute publice. 

Daniel Băluță le-a mulțumit bucureștenilor pentru prezența la vot, colegilor și voluntarilor pentru eforturile depuse în campania electorală și a spus că rezultatul exit-pollului este neconcludent.

Potrivit acestuia, numărătoarea voturilor este foarte importantă și i-a îndemnat pe cei din secțiile de votare să fie foarte atenți.

„În primul rând, aș dori să mulțumesc din tot sufletul bucureștenilor care s-au prezentat astăzi la vot, dar și celor care nu s-au prezentat la vot.

VEZI ȘI: Rezultate exit-polluri CURS - Avangarde și INSCOP Research: Cine a câștigat Primăria Municipiului București

Vreau să mulțumesc colegilor mei, vreau să mulțumesc echipelor de voluntari pe care i-am avut în teren, pentru că nu au făcut altceva decât să arate, în această campanie electorală, că este vorba despre rezultate și este vorba despre performanță.

În ceea ce privește rezultatul exit-pollului, el este unul neconcludent. Este esențială numărătoarea voturilor și îi rog pe toți colegii mei din secțiile de votare să fie extrem de atenți și îi somez pe toți cei care au gânduri necurate să uite de ele.

Vom supraveghea numărătoarea voturilor până în ultima secundă.

Vă mulțumesc! Este tot ce am avut de spus”, a spus Daniel Băluță.

Video:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Daniel Băluță
primaria bucuresti
exit poll bucuresti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 21 minute
Câștigarea alegerilor de către Ciprian Ciucu garantează în continuare susținerea PNL în Guvern
Publicat acum 29 minute
Daniel Băluță, prima reacție după rezultatele exit-pollurilor / video
Publicat acum 29 minute
Alegeri Bucureşti 2025. Ciprian Ciucu, prima reacţie după exit-poll - VIDEO
Publicat acum 30 minute
Vot istoric: Autostrada care l-a dus pe Ciolacu direct la CJ Buzău
Publicat acum 32 minute
Rezultate exit-polluri CURS - Avangarde și INSCOP Research: Cine a câștigat Primăria Municipiului București
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 05 Dec 2025
Răsvan Popescu: Bilă albă pentru Iohannis. Și-a spălat păcatele
Publicat acum 4 ore si 58 minute
Daniel Băluță denunță un demers „nedemocratic și ilegal“ al unui contracandidat
Publicat pe 05 Dec 2025
Ciolacu va candida la CJ Buzău. Declarațiile unui medic pot schimba votul: „E adevărul. Ăsta-i telefonul care se dădea pe vremuri”
Publicat pe 05 Dec 2025
Ioana Dogioiu anunță că premierul Ilie Bolojan s-a căsătorit. Soția îl însoțește în Austria pe banii ei
Publicat pe 05 Dec 2025
Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, cu șoferul care a zburat cu mașina printr-un sens giratoriu din Oradea / video viral
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close