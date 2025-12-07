Daniel Băluță, prima reacție după rezultatele exit-pollurilor / video

Daniel Băluță, candidatul PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei 2025, a făcut prima declarație după ce rezultatele exit-pollurilor de la alegerile pentru funcția de Primar General al Municipiului București au fost făcute publice.

Daniel Băluță le-a mulțumit bucureștenilor pentru prezența la vot, colegilor și voluntarilor pentru eforturile depuse în campania electorală și a spus că rezultatul exit-pollului este neconcludent.

Potrivit acestuia, numărătoarea voturilor este foarte importantă și i-a îndemnat pe cei din secțiile de votare să fie foarte atenți.

„În primul rând, aș dori să mulțumesc din tot sufletul bucureștenilor care s-au prezentat astăzi la vot, dar și celor care nu s-au prezentat la vot.

Vreau să mulțumesc colegilor mei, vreau să mulțumesc echipelor de voluntari pe care i-am avut în teren, pentru că nu au făcut altceva decât să arate, în această campanie electorală, că este vorba despre rezultate și este vorba despre performanță.

În ceea ce privește rezultatul exit-pollului, el este unul neconcludent. Este esențială numărătoarea voturilor și îi rog pe toți colegii mei din secțiile de votare să fie extrem de atenți și îi somez pe toți cei care au gânduri necurate să uite de ele.

Vom supraveghea numărătoarea voturilor până în ultima secundă.

Vă mulțumesc! Este tot ce am avut de spus”, a spus Daniel Băluță.

