Cu cine ar fi votat Tudor Chirilă dacă am fi avut alegeri în două tururi la Primăria București

Tudor Chirilă a zis că dacă am fi avut alegeri în două tururi ar fi votat cu Ana Ciceală. Dar... pentru că sunt alegeri într-un singur tur... încă nu s-a decis.

„Dacă am fi avut alegeri în două tururi aș fi luat în calcul să votez cu Ana Ciceală. Eu fac parte din generația care a votat mereu răul cel mai mic. Atenție, nu spun că Ciceală e un "rău". Din contră. Dar noi am dat mereu votul împotrivă pentru că alegeam între "rele".



Așa că îi înțeleg foarte bine pe tinerii care nu se gândesc la răul cel mai mare și la votul util. Între 18 și 25 de ani trebuie să fii idealist. Și e important că un om fără legături discutabile cu "establishment"-ul sau clasa politică coruptă, candidează. Probabil că la capitolul integritate Ana stă cel mai bine. Și să nu uităm că mandatul pentru care votăm are doar doi ani”, a scris Tudor Chirilă.

VEZI ȘI: Biroul Electoral, veste proastă pentru Cătălin Drulă. A fost admisă cererea de eliminare

„Nu m-am hotărât cu cine votez, încă mă gândesc la asta, dar uite ce am făcut și ce vă sfătuiesc să faceți, nu durează mult : am luat programele primilor cinci candidați, le-am introdus în Chat Gpt și Gemini, mi-am făcut profilul de alegător - ce contează pentru mine în orașul ăsta, am împărțit în procente de importanță experiența administrativă versus integritate și alte valori, am introdus segmentarea demografică de la alegerile din 2020, adică cine a ieșit la vot, ce categorii de vârstă și am obținut niște răspunsuri. Apoi am mai formulat niște întrebări, am mai definit niște variabile și încerc să mă decid. Și cred că fiecare om care gândește și altfel decât în termeni exclusiv emoționali trebuie să facă asta. Pentru că sunt destul de mulți nehotărâți ca mine. De care depinde poate soarta orașului.



De un singur lucru sunt absolut sigur: cultura va fi pe ultimul loc pentru oricare dintre candidații la primărie. În ceea ce privește teatrele, sunt sceptic că vom avea un concurs în instituțiile de spectacole mai devreme de un an de zile. Mai bine să mă înșel.



Deci, ieșiți la vot. Bucureștiul va avea primarul pe care locuitorii lui și-l doresc cel mai mult. Cine stă acasă probabil că e mulțumit cu orice rezultat.



Într-un final vorbim de faptul că oricine iese primar nu exprimă cu adevărat preferințele bucureștenilor. Pentru că votul moral sau ideal nu se poate acorda decât într-un scrutin cu două tururi. Si, paradoxal ăsta e motivul pentru care ar trebui ieșit la vot.



Și poate că după alegeri nu mai lăsăm aberația asta cu un singur tur să ne prindă și în 2028”, a mai scris cântărețul.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Ciprian Ciucu a semnat în direct la DC News! Promisiunea pe care a făcut-o bucureștenilor