SONDAJ CURS pentru București. Capitala se joacă: Procentele candidaților pentru funcția de primar

Un sondaj de ultimă oră pentru Primăria Municipiului București arată intenția de vot la alegerile locale de duminică, 7 decembrie 2025. Dacă, în mod normal, podiumul este pentru trei candidați, de această dată avem patru candidați care se bat inclusiv pentru primul loc. Procentele din acest sondaj, ca și din altele, sunt extrem de aproapiate, atât de apropiate încât inclusiv marja de eroare poate fi decisivă.

Sondajul CURS a fost realizat în perioada 26 - 30 noiembrie 2025, iar marja de eroare este de 3%.

Conform acestuia, pe primul loc în intenție de vot la alegerile locale pentru Primăria Municipiului București, s-ar afla Daniel Băluță, candidatul PSD, cu o intenție de vot de 26%. Al doilea loc îi revine candidatului PNL, Ciprian Ciucu - 23%, urmat îndeaproape de Cătălin Drulă (USR) - 22%. Pe locul al patrulea, de această dată, se află independenta susținută de AUR, Anca Alexandrescu.

Vedem, din procentele de mai sus, că Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă luptă umăr la umăr pentru București, dar nici Daniel Băluță nu stă mai confortabil în scaun, cu cel puțin doi contracandidați aflat la 3%, respectiv 4% de primul loc.

În acest moment, deși mai sunt atât de puține zile până la alegerile locale pentru Primăria Municipiului București, rezultatul se preconizează a fi o mare surpriză, având în vedere intențiile de vot pentru acești patru candidați - PNL, PSD, USR, AUR.

Precizăm că-n urmă cu o zi, la un post de televiziune, se punea în discuție retragerea din cursă a lui Cătălin Drulă, în favoarea candidatului PNL. Pentru DCNews, Cătălin Drulă a spus că e exclusă această variantă.