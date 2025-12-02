DNA, anunț de ultimă oră, după demisia lui Ionuț Moșteanu de la Apărare

”Un milion de euro pentru ministrul Apărării”

Procurorii DNA ”au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatului I.M.O., persoană fără calitate specială, cu privire la săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență.

În rechizitoriul procurorilor se arată că, în cauză, există probe care conturează, în esență, următoarea stare de fapt:

În datele de 09 și 15 octombrie 2025, în București, inculpatul I.M.O. ar fi promis indirect, printr-o persoană (martor în cauză), suma de 1 milion de euro pentru ministrul apărării, promisiuni care au fost reiterate în data de 24.10.2025, inculpatul având reprezentarea că ministrul apărării și-ar putea exercita influența asupra conducerii C.N. ROMTEHNICA S.A., cu acționar unic Statul Român prin Ministerul Apărării, pentru a determina încheierea unor contracte comerciale între această societate de stat și o societate privată din Bulgaria.

Infracțiunea de cumpărare de influență a fost săvârșită în stare de recidivă postexecutorie, inculpatul executând anterior o pedeapsă cu închisoarea aplicată pentru săvârșirea altor infracțiuni de corupție.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București, cu propunerea de a se menține măsura preventivă dispusă în cauză.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Menționăm că prezentul comunicat a fost întocmit în conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019” anunță DNA.

Cel trimis în judecată este Ovidiu Isăilă. Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu, apropiat al USR, spune că a fost ales ca ”intermediar” și că i s-au oferit nu mai puțin de 10 milioane de euro. Între timp, Ionuț Moșteanu a demisionat din funcția de ministru al Apărării, după o eroare de CV.

Cine a oferit ”șpaga” de fapt?

O delegație de oameni de afaceri din Bulgaria, dar și doi români, l-au vizitat pe directorul Romtehnica, Răzvan Mincu, în octombrie 2025. I-au propus o ”afacere” pe care acesta a văzut-o dubioasă. Din Bulgaria, venea însuși Roman Ivanov Angelov, proprietarul și directorul firmei Sofia Arm Tech. El voia ca Romtehnica să cumpere muniție din Kazahstan și să o revândă companiei bulgare, a afirmat Răzvan Mincu, pentru Europa Liberă. Motivul invocat a fost relația nu tocmai bună cu țara ex-sovietică, respectiv nevoia unui intermediar. ”Mi s-a părut dubios, i-am refuzat” a spus directorul Romtehnica. Bulgarii din delegație se lăudau, conform sursei citate, cu legături în ambasadele românești. Șeful Sofia Arm Tech, zis ”Bulgaru”, apare și-n stenogramele DNA.