DCNews Stiri A murit Gheorghe Caruţiu, pictor, fondator al Facultăţii de Arte din Universitatea Ovidius
Data publicării: 16:25 28 Dec 2025

A murit Gheorghe Caruţiu, pictor, fondator al Facultăţii de Arte din Universitatea Ovidius
Autor: Florin Răvdan

medic mort Gorj Lumânare, doliu. Foto: Pixabay
 

Este doliu în lumea artei din Constanţa.

Comunitatea academică a Universităţii Ovidius din Constanţa (UOC) îşi exprimă regretul profund la vestea morţii profesorului Gheorghe Caruţiu, membru fondator al Facultăţii de Arte şi personalitate marcantă a mediului artistic constănţean.

"Aducem un respectuos omagiu şi transmitem sincere condoleanţe familiei şi celor apropiaţi. Dumnezeu să îl odihnească în pace!", transmite UOC, într-un comunicat remis, duminică, AGERPRES.

Gheorghe Caruţiu a urmat studiile de specialitate la Institutul de Arte Plastice "Nicolae Grigorescu" din Bucureşti, pe care le-a absolvit în anul 1982, "formându-se într-un context academic exigent, care i-a definit parcursul artistic şi pedagogic ulterior".

Pictor cu o activitate expoziţională constantă, în ţară şi în străinătate, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România, Gheorghe Caruţiu a construit de-a lungul deceniilor un parcurs artistic coerent, caracterizat prin rigoare, reflecţie vizuală şi preocupare pentru limbajul pictural contemporan, subliniază sursa citată.

Lucrările sale se regăsesc în colecţii publice şi private, contribuind la vizibilitatea artei româneşti în contexte naţionale şi internaţionale.

"În plan academic, a avut un rol esenţial în formarea şi consolidarea Facultăţii de Arte din cadrul UOC, unde a activat ca profesor dedicat, implicat în educaţia artistică şi în formarea generaţiilor de studenţi", mai transmite comunitatea academică a Universităţii Ovidius din Constanţa, scrie Agerpres. 

gheorghe carutiu
pictor
constanta
