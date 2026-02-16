€ 5.0943
Data publicării: 10:16 16 Feb 2026

Rata anuală a inflaţiei a scăzut uşor în ianuarie 2026
Autor: Ioan-Radu Gava

bani lei bancnote portofel leu ron cheltuieli facturi investitii (3) Sursa foto: Agerpres

Rata anuală a inflaţiei a scăzut uşor la 9,62% în luna ianuarie.

Rata anuală a inflaţiei a scăzut uşor la 9,62% în luna ianuarie, de la 9,69% în luna decembrie, în condiţiile în care serviciile s-au scumpit cu 11,59%, mărfurile nealimentare cu 9,99%, iar mărfurile alimentare cu 7,86%, potrivit datelor publicate luni de Institutul Naţional de Statistică (INS).

CITEȘTE ȘI                -               EXCLUSIV Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, atrage atenția: România nu e în stagflație. Ce contează mai mult decât recesiunea tehnică. ”Bate orice altă construcție”

"Indicele preţurilor de consum în luna ianuarie 2026 comparativ cu luna decembrie 2025 a fost 100,86%. Rata anuală a inflaţiei în luna ianuarie 2026 comparativ cu luna ianuarie 2025 a fost 9,6%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (februarie 2025 - ianuarie 2026) faţă de precedentele 12 luni (februarie 2024 - ianuarie 2025) a fost 7,7%", se arată în comunicat.

Banca Naţională a României (BNR) anticipează că inflaţia va ajunge la 3,7% la sfârşitul lui 2026, comparativ cu 3% în prognoza anterioară, potrivit datelor prezentate în luna noiembrie de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

inflatie
