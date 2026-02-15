Hillary Clinton, pusă la punct de un ministru din Cehia: Pot să-mi termin punctul de vedere? Îmi cer iertare că te enervează / video

Hillary Clinton a participat la Conferința de Securitate de la Munchen, unde, în timpul unei discuții despre starea Occidentului, fostul secretar de stat american l-a criticat aspru pe Donald Trump pentru relațiile cu Europa. Petr Macinka, viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Externe ceh, a luat apărarea actualei administrații de la Casa Albă, potrivit Fox News.

„În primul rând, cred că nu-ți place de el”, a spus Macinka în timp ce începea să răspundă la criticile lui Clinton la adresa lui Trump.

„Știi, este absolut adevărat”, a răspuns Hillary Clinton, după care a adăugat: „Dar nu numai că nu-mi place de el, nu-mi place ce face de fapt Statelor Unite și lumii și cred că ar trebui să analizezi cu atenție situația dacă crezi că va ieși ceva bun din asta”.

„Ei bine, ceea ce face Trump în America, cred că este o reacție. O reacție la niște politici care au mers prea departe, prea departe de oamenii obișnuiți”, a spus Macinka.

El a făcut referire la ideologiile „woke”, teoriile de gen și cultura anulării care s-au răspândit în SUA în ultimii ani. Hillary Clinton nu s-a putut abține și a sugerat că Macinka se opune obținerii drepturilor femeilor.

Discuția dintre cei doi a continuat pe tema Ucrainei, iar Hillary Clinton a vorbit despre prietenia dintre Trump și Putin și „trădarea poporului Ucrainei”, care luptă pentru „viitorul și libertatea noastră”.

„Pot să-mi termin punctul de vedere? Îmi cer iertare că te enervează. Ai spus că Ucraina luptă pentru viitorul nostru și pentru libertatea noastră. Eu cred că Ucraina luptă pentru Ucraina, pentru viitorul Ucrainei, pentru libertatea Ucrainei și pentru suveranitatea sa“, a replicat viceprim-ministrul ceh.

Schimbul de replici a avut loc în timpul aceluiași panel în care Clinton a discutat despre imigrația în SUA și a recunoscut că aceasta a mers „prea departe”.