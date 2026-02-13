€ 5.0943
Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri Marcel Ciolacu, prima reacție după ce România a intrat în recesiune tehnică
Data publicării: 16:56 13 Feb 2026

Marcel Ciolacu, prima reacție după ce România a intrat în recesiune tehnică
Autor: Ioan-Radu Gava

ciolacu ciuca sfantul gheorghe Agerpres

Fostul premier Marcel Ciolacu vine cu prima reacție, după intrarea României în recesiune.

Într-o postare publicată pe Facebook, Marcel Ciolacu, fost premier social-democrat al României, a venit cu o primă reacție, după ce România a intrat în recesiune tehnică.

„Eurostat face, astăzi, lumină în cazul datelor cosmetizate de propaganda lui Bolojan: România este, alături de Irlanda, singurul stat european care a înregistrat un declin al economiei, în trimestrul patru din 2025!

Precizez că tot Eurostat susține că, în al doilea trimestru din 2025 - ultimul trimestru din mandatul meu de premier - România a avut a doua cea mai mare creștere economică din UE.

Claudiu Manda (PSD), către Bolojan: Ca de la oltean la ardelean, schimbați-vă sau vă schimbăm

Adevărul gol-goluț este că Bolojan a venit cu două trimestre consecutive de scădere economică. Plusul de 0,6% pe anul 2025 provine din evoluția pozitivă a economiei și investițiilor din prima parte lui 2025. Iar prăbușirea din trimestrul al IV-lea din 2025 este cea mai mare din ultimii 13 ani (excluzând pandemia), conform datelor Eurostat.

În concluzie - operația reușită, pacientul mort. Însă vine dl. Ilie Bolojan și ne spune: Da! Dar ce frumos arată!

Am atașat și două grafice, folosind exclusiv datele europene, că să judecăm după același calapod. Asta mai ales fiindcă cifrele interne ale INS au ajuns un fel de extragere loto – evident una măsluită“, a scris, pe Facebook, Marcel Ciolacu.

marcel ciolacu
ilie bolojan
guvernul bolojan
recesiune tehnica
