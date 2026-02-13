ANI a descoperit o avere nejustificată de 2,5 milioane de lei la oftalmologul Ion Cijevschi, fost șef de secție în Iași

”AVERE NEJUSTIFICATĂ



CIJEVSCHI ION – fost Șef secție clinică oftamologie în cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate Iași – Spitalul Clinic Căi Ferate Iași



Agenția Națională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor de pe lângă Curtea de Apel Iași ca urmare a constatării existenței unei diferențe nejustificate în cuantum de 2.515.331 lei (aprox. 554.000 euro) între averea dobândită și veniturile realizate de către persoana evaluată, împreună cu familia, în perioada exercitării funcției publice.

Prevederi legale încălcate:

18 din Legea nr. 176/2010” arată un comunicat al Agenției Naționale de Integritate, din această dimineață.

Oftalmologul Ion Cijevschi nu este prima oară în atenția publică. El este fost șef al secției clinice de oftalmologie de la spitalul CF Iași, după ce, în 2020, tot ANI a descoperit că vreme de aproape patru ani ”a exercitat simultan funcţia de şef secţie Oftalmologie în cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate Iaşi şi calitatea de administrator în cadrul unei societăţi comerciale”. Decizia definitivă a instanței a venit doi ani mai târziu, în 2022.