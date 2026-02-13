€ 5.0943
|
$ 4.2964
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0943
|
$ 4.2964
 
DCNews Stiri ANI a descoperit o avere nejustificată de 2,5 milioane de lei la oftalmologul Ion Cijevschi, fost șef de secție în Iași
Data publicării: 11:44 13 Feb 2026

ANI a descoperit o avere nejustificată de 2,5 milioane de lei la oftalmologul Ion Cijevschi, fost șef de secție în Iași
Autor: Roxana Neagu

bani agerpres foto Foto Agerpres

Peste 500.000 de euro nu poate justifica fostul șef al secției clinice de oftalmologie de la spitalul CF Iași.

”AVERE NEJUSTIFICATĂ
 
CIJEVSCHI ION – fost Șef secție clinică oftamologie în cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate Iași – Spitalul Clinic Căi Ferate Iași
 
Agenția Națională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor de pe lângă Curtea de Apel Iași ca urmare a constatării existenței unei diferențe nejustificate în cuantum de 2.515.331 lei (aprox. 554.000 euro) între averea dobândită și veniturile realizate de către persoana evaluată, împreună cu familia, în perioada exercitării funcției publice.

Prevederi legale încălcate:
18 din Legea nr. 176/2010” arată un comunicat al Agenției Naționale de Integritate, din această dimineață. 

Oftalmologul Ion Cijevschi nu este prima oară în atenția publică. El este fost șef al secției clinice de oftalmologie de la spitalul CF Iași, după ce, în 2020, tot ANI a descoperit că vreme de aproape patru ani ”a exercitat simultan funcţia de şef secţie Oftalmologie în cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate Iaşi şi calitatea de administrator în cadrul unei societăţi comerciale”. Decizia definitivă a instanței a venit doi ani mai târziu, în 2022. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ani
avere
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Premierul Ilie Bolojan a anunțat când va pleca de la guvernare: "Pentru mine va fi o uşurare"
Publicat acum 21 minute
Recuperarea după operația de ruptură de menisc. Dr. Dragomir, SANADOR: Vindecarea nu apare imediat
Publicat acum 21 minute
Ruptura de menisc, în timpul unei mișcări banale. Ce se simte în momentul rupturii și cum se resimte apoi. Poate să dispară durerea, dar riscul major e altul
Publicat acum 21 minute
Când să mergi la doctor dacă „doar” te doare genunchiul. Dr. Răzvan Dragomir, SANADOR: Leziunea care poate trece neobservată și la RMN
Publicat acum 22 minute
Escrocherie de 10 milioane € la muzeul Luvru cu bilete false
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 55 minute
"Șoc și groază! România a intrat în recesiune economică". Analistul Radu Georgescu: "Va fi mai rău decât în 2008"! Sfat pentru români
Publicat acum 9 ore si 0 minute
Horoscop 13 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 15 minute
România, în haos, a intrat în recesiune tehnică. Bogdan Chirieac acuză ”măcelul” decis din Palatul Victoria. Riscul principal
Publicat acum 3 ore si 40 minute
Sondaj de opinie: Pe ce loc se clasează partidul lui Viktor Orban, înaintea alegerilor parlamentare
Publicat acum 2 ore si 39 minute
O mașină electrică a luat foc în București. O femeie a murit, iar soțul acesteia a ajuns la spital, cu arsuri
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close