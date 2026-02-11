€ 5.0914
Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri Examen european pentru radiologi, aprobat în România prin ordin de ministru
Data actualizării: 23:56 11 Feb 2026 | Data publicării: 23:54 11 Feb 2026

Examen european pentru radiologi, aprobat în România prin ordin de ministru
Autor: Dana Mihai

Alexandru Rogobete Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății. - Foto: Agerpres

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a aprobat metodologia examenului european pentru medicii radiologi, aliniind pregătirea din România la standardele UE.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a informat că a aprobat miercuri, prin ordin de ministru, metolodogia de organizare a examenului european pentru obţinerea titlului de medic specialist în radiologie şi imagistică medicală, prin care pregătirea radiologilor din România va fi aliniată la standardele europene.

"Am aprobat astăzi, prin ordin de ministru, metodologia de organizare a examenului european pentru obţinerea titlului de medic specialist în radiologie şi imagistică medicală. Este un pas concret prin care aliniem pregătirea radiologilor din România la standardele europene de evaluare profesională. Împreună cu Societatea de Radiologie şi Imagistică Medicală din România şi prin European Board of Radiology, Ministerul Sănătăţii va organiza anual o sesiune a examenului pentru obţinerea certificării EDiR - European Diploma in Radiology", menţionează ministrul Rogobete, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Certificare recunoscută internaţional

El adaugă că EDiR este o certificare recunoscută la nivel internaţional, susţinută de Uniunea Europeană a Medicilor Specialişti şi de Societatea Europeană de Radiologie.

Citește și: România inaugurează primul buncăr oncologic public de radioterapie de ultimă generație. Rogobete: „În oncologie, asta face diferența”

"Practic, reprezintă un standard unic de evaluare profesională, aplicat uniform în toate ţările. Pentru medicii noştri, înseamnă validare profesională la nivel european. Pentru sistem, înseamnă rigoare, comparabilitate şi creşterea calităţii actului medical. Pentru pacienţi, înseamnă încredere într-un diagnostic realizat la standarde recunoscute internaţional", subliniază ministrul Sănătăţii.

Diagnosticul imagistic, esenţial în parcursul terapeutic

Totodată, Alexandru Rogobete evidenţiază că "într-un sistem medical modern, calitatea diagnosticului imagistic determină întregul parcurs terapeutic", iar "standardul de formare al radiologilor este un pilon esenţial".

"Cred în competitivitate profesională, în evaluări obiective şi în deschiderea sistemului nostru către standarde europene autentice. Într-un sistem medical modern, calitatea diagnosticului imagistic determină întregul parcurs terapeutic. De aceea, standardul de formare al radiologilor este un pilon esenţial. Le mulţumesc tuturor profesioniştilor implicaţi - echipei SRIM, experţilor europeni, colegilor din Ministerul Sănătăţii şi tuturor medicilor radiologi care susţin această direcţie - pentru implicare, seriozitate şi dorinţa de a ridica standardele profesiei. Schimbarea reală înseamnă standarde clare, competenţă validată şi responsabilitate. Încrederea ne face bine", mai afirmă ministrul Sănătăţii, în postarea menţionată.

