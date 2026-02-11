Răsturnare de situație în ședința CCR. Judecătorul în concediu paternal este PREZENT

Judecătorul Gheorghe Stan, care îşi luase concediu paternal, s-a prezentat, miercuri, la şedinţa Curţii Constituţionale a României în care se discută noul proiect privind reforma pensiilor magistraţilor.

Curtea Constituţională a României discută miercuri sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie referitoare la noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor.

La şedinţa CCR din 16 ianuarie, toţi cei nouă judecători constituţionali au fost prezenţi, însă luarea unei decizii a fost amânată pentru a putea fi studiate mai multe documente, printre care şi o expertiză contabilă extrajudiciară depusă de Instanţa supremă cu o zi înainte.

Citește mai mult aici: Proiectul privind pensiile magistraților, pentru a cincea oară pe masa CCR. O nouă amânare!

În urmă cu o zi, s-a vehiculat, pe surse, fără o poziție oficială a CCR, că judecător Gheorghe Stan va lipsi de la ședință, fiind în concediu paternal. Dacă ședința nu era în formulă completă, nu se putea lua o decizie astăzi, ci se amâna. Conform ultimelor informații pe surse, ședința CCR a fost, din nou, amânată. Rămâne să vedem din ce motiv. De această dată, amânarea este mai scurtă, pentru 18 februarie.