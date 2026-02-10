€ 5.0910
DCNews Stiri Când AI face legile. Avertismentul liderului SED LEX: Au ajuns și în Guvern să scrie programe de guvernare cu inteligența artificială
Data actualizării: 00:22 11 Feb 2026 | Data publicării: 22:17 10 Feb 2026

EXCLUSIV Când AI face legile. Avertismentul liderului SED LEX: Au ajuns și în Guvern să scrie programe de guvernare cu inteligența artificială
Autor: Ioan-Radu Gava

camera deputatilor FOTO: Agerpres

Vasile Marica, președintele SED LEX, a spus care e partidul cu cei mai slabi politicieni.

Vasile Marica, președintele SED LEX, un om care a avut contacte cu politicieni din întregul eșichier, a ajuns la o concluzie în privința „politicienilor cu cea mai slabă pregătire“.

„Eu nu m-am băgat niciodată în politică și nici nu am îndrăgit zona asta“, a precizat Vasile Marica.

„Păi nu, se bagă politica peste dumneavoastră“, a completat Bogdan Chirieac.

„N-am îndrăgit zona asta“, a spus Vasile Marica.

EXCLUSIV Vasile Marica, liderul SED-LEX, vine cu un avertisment dur: "Creşterea taxelor ne duce în faliment"

„Nici nu aș comenta, decât că cei mai slabi pe care i-am întâlnit și care nu acceptă niciun fel de argumente sunt cei de la USR. Am întâlnit și de la PNL, câțiva, din eșalonul 2. Chiar m-am întâlnit cu o doamnă pe la televiziune. (n.r. Genul acesta de politicieni) cred că dacă citesc ce scrie inteligența artificială, știu tot“, a mai precizat președintele SED LEX, Vasile Marica.

„Păi și nu e așa?“, a insistat Bogdan Chirieac.

„Ba da, din nefericire pentru noi, fiindcă scriu după inteligența artificială, fac după inteligența artificială, au ajuns și în Guvern să scrie programe de guvernare cu inteligența artificială“, a mai punctat Vasile Marica.

EXCLUSIV Încasările la buget după majorările de taxe. Vasile Marica (Sed Lex) analizează cifrele la DC NEWS - Video

