Într-un dialog cu analistul politic Bogdan Chirieac, Vasile Marica, președintele SED LEX, a explicat de ce sunt cetățeni ucraineni care vin în România cu sume foarte mari de bani cash și sunt lăsați să treacă de vameși.

„Cum e cu banii cash aduși de ucraineni în România?“, a întrebat Bogdan Chirieac, adăugând că „din 2022 până acum a fost un tranzit de vreo 15 milioane de ucraineni“.

„Unii au intrat pentru afaceri, în timp ce alții au plecat din calea războiului. Este în dezbatere un scandal cu vama și cu acuze destul de puternice la nivelul vămii. Un om care are cu el un milion de euro cash și pleacă din Ucraina, pleacă cu o hârtie de acolo, din vama ucraineană. Când ajunge în România, noi nu putem decât să luăm act de acei bani declarați și îl putem întreba unde se duce cu ei, ce face cu ei. Mai departe, putem să informăm Poliția sau Procuratura, să vadă despre ce este vorba. El poate să se ducă oriunde cu acei bani. Este ca și cum ai muta o marfă, căci și banii sunt tot o marfă.

S-au făcut plângeri penale pe situații cu astfel de bani și s-a descoperit că acești oameni luau marfă contrafăcută și o duceau în Ucraina. Vameșul nu are însă nicio putere să-i oprească, decât să informeze celelalte autorități. Vama are cu ea și Poliția de Frontieră.

Nu mai spun de logistică. Pentru a putea ține niște bani, trebuie un seif. Noi nu avem așa ceva. De cele mai multe ori, când a confiscat bani care au fost declarați, vama a pierdut“, a spus Vasile Marica.

Vasile Marica: Ce trebuie să facă vama românească atunci când un ucrainean are o sumă foarte mare

Președintele SED LEX a explicat și ce prevede legislația românească atunci când un cetățean, de pildă din Ucraina, ajunge în vama din România.

„Pe bună dreptate. Dacă am declarat că banii mei sunt legali, am venit în România și i-am declarat la vamă, ce treabă ai dumneata cu mine?!“, a completat Bogdan Chirieac.

„Acești oameni vin cu hârtie de la ucraineni. Dacă nu are hârtie de la ucraineni e culpa vămii noastre. Dacă are hârtie, treaba lor. E legislația lor și dreptul lor să-și facă legile cum vor. Norma europeană ne spune nouă că ce este peste 10.000 trebuie declarat și lăsat să intre. Dacă avem suspiciuni, trebuie să informăm mai departe. Celelalte organe pot să informeze sau să acționeze“, a explicat președintele SED LEX, Vasile Marica.