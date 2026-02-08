Gruparea teroristă Hamas îl sfidează pe Trump: Refuză să predea armele, condiție primordială pentru pace

"Incriminarea rezistenţei, a armelor sale şi a celor care au condus-o este ceva ce noi nu ar trebui să acceptăm", a declarat Khaled Mechaal în timpul unei conferinţe la Doha, adăugând că armamentul grupării teroriste Hamas este parte integrantă a "rezistenţei" contra Israelului.

"Atât timp cât există (un regim de) ocupaţie, există rezistenţă. Rezistenţa este dreptul popoarelor aflate sub ocupaţie (...). Este ceva de care naţiunile sunt mândre", a declarat Khaled Mechaal, citat de agențiile AFP și Agerpres. Acesta este fost şef al biroului politic al Hamas care conduce în prezent biroul pentru diaspora al mişcării.

După punerea în aplicare a unui armistiţiu pe 10 octombrie, planul preşedintelui american Donald Trump menit să pună capăt definitiv războiului dintre Israel şi Hamas a intrat la mijlocul lui ianuarie în cea de-a doua fază a sa, ce prevede în special dezarmarea mişcării şi retragerea progresivă a armatei israeliene din Gaza.

Însă teroriștii din Hamas, care conduc Gaza din 2007, au făcut din dezarmarea sa o linie roşie, fără a exclude totodată că ar putea preda armele sale unei viitoare autorităţi aflate în mâinile palestinienilor.

Potrivit unor responsabili israelieni, Hamas mai dispune de circa 20.000 de combatanţi şi zeci de mii de arme în Gaza.

Guvernarea teritoriului, distrus de doi ani de război, urmează încă să fie încredinţată într-o fază de tranziţie unui comitet format din 15 tehnocraţi palestinieni, sub autoritatea "Consiliului de Pace" prezidat de Donald Trump.