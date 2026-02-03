Pedeapsa cerută pentru lidera franceză Marine Le Pen, care i-ar putea interzice candidatura la prezidențiale

Procurorii francezi au cerut, marți, menținerea interdicției de cinci ani impusă liderei de extremă dreaptă, Marine Le Pen, de a ocupa o funcție publică, în dosarul angajărilor false din Parlamentul European, amenințându-i astfel candidatura la președinție, programată pentru anul 2027.

De asemenea, Parchetul general francez a cerut și patru ani de închisoare cu suspendare pentru Marine Le Pen.

În procesul de la Palatul de Justiție din Paris, alături de Marine Le Pen, mai sunt judecați alți 10 inculpați. Pentru politiciana franceză, decizia instanței de apel este decisivă, întrucât i-ar putea bloca o eventuală candidatură la alegerile prezidențiale franceze de anul viitor.

Procurorii nu au cerut aplicarea imediată a pedepselor de ineligibilitate cerute pentru Marine Le Pen și pentru partidul său.

„Obiectivul eficacității poate fi atins fără a fi necesară recurgerea la executarea provizorie”, au estimat cei doi reprezentanți ai acuzării, ale căror rechizitorii au început la ora locală 13:00 (12:00 GMT).

Acuzații aduse lui Le Pen și partidului său

Procurorii susțin că Marine Le Pen și partidul Frontul Național (vechiul nume al RN) au folosit bani de la Parlamentul European, între 2004 și 2016, pentru a remunera în realitate personal ce lucra pentru partid și nu asistenți parlamentari. Frontul Național traversa atunci o perioadă marcată de dificultăți financiare din cauza rezultatelor electorale slabe.

În decizia de la finalul lui martie anul trecut, judecătorii de la Tribunalul corecțional din Paris au condamnat-o pe Le Pen la o perioadă de ineligibilitate de cinci ani cu executare imediată, la patru ani de detenție, dintre care doi cu executare fiind monitorizată cu ajutorul unei brățări electronice, și la plata unei amenzi de 100.000 de euro.

Când ar putea să-și afle pedeapsa lidera extremistă

Începând cu 12 februarie vor avea loc pledoariile avocaților apărării, iar decizia Curții de Apel este așteptată „în vară”, data exactă urmând să fie anunțată săptămâna viitoare. Decizia Curții de Apel mai poate fi contestată la cea mai înaltă instanță judiciară din Franța, Curtea de Casație.

Doar o pedeapsă cu ineligibilitate de cel mult doi ani i-ar permite Marinei Le Pen să se prezinte la primul tur al alegerilor prezidențiale, prevăzut pentru aprilie 2027. Politiciana de extremă dreapta a candidat până acum de trei ori la alegerile prezidențiale.

Marine Le Pen fusese declarată vinovată pentru deturnare de fonduri publice. Tribunalul corecțional din Paris a stabilit prejudiciul la 3,2 milioane de euro, după deducerea a 1,1 milioane de euro deja rambursați de o parte a celor 25 de inculpați inițial, notează Agerpres.

Alegerile prezidențiale din Franța sunt programate să aibă loc în aprilie 2027.

