Data publicării: 19:43 02 Noi 2025

Sondaj Franța: Marine Le Pen și Jordan Bardella sunt pe val, în timp ce susținătorii lui Macron au scăzut vertiginos
Autor: Ioan-Radu Gava

emmanuel-macron_31393200 Sursa foto: Agerpres
 

Partidul lui Marine Le Pen creşte în intenţiile de vot pentru alegerile prezidenţiale (sondaj).

Extrema dreaptă franceză şi-a mărit avansul în intenţiile de vot exprimate pentru alegerile prezidenţiale din 2027, în timp ce stânga a înregistrat creşteri uşoare, iar susţinătorii lui Macron au scăzut vertiginos, potrivit unui sondaj publicat duminică, transmit EFE și agerpres.

Sondajul, publicat de BFMTV, arată că atât candidata extremei drepte a Adunării Naţionale (RN), Marine Le Pen, cât şi Jordan Bardella, conduc cu peste o treime din voturi într-un ipotetic prim tur al alegerilor prezidenţiale.

Sondajul indică faptul că partidul se bucură de un aflux semnificativ de alegători care au susţinut alte opţiuni conservatoare la ultimele alegeri legislative.

Deşi partidul său o menţine în prezent pe Le Pen drept candidată, acesteia îi este provizoriu interzis să candideze din cauza unei condamnări pentru finanţarea ilegală a partidului său cu fonduri ale Parlamentului European, o sentinţă ce va fi rejudecată în apel la începutul anului 2026.

Foto: Agerpres

În cazul în care descalificarea sa va fi menţinută şi confirmată de Curtea Supremă, RN a confirmat deja că Bardella va fi candidatul partidului.

Sondajul mai indică că atât Le Pen, cât şi Bardella au câştigat patru puncte procentuale în ceea ce priveşte intenţia de vot, comparativ cu ultimul sondaj realizat de acelaşi institut în aprilie.

Al doilea candidat ca popularitate este fostul prim-ministru Edouard Philippe, un susţinător al lui Macron, al cărui sprijin a scăzut însă cu cinci puncte procentuale, ajungând la 15,5%.

Sondajul indică faptul că, după ce a cerut public demisia actualului preşedinte francez Emmanuel Macron, fostul şef al guvernului a pierdut jumătate din electoratul macronist.

El îl depăşeşte la limită pe politicianul de stânga Jean-Luc Melenchon, care, la 74 de ani, nu a renunţat la ideea de a se angaja într-o a patra campanie electorală pentru Palatul Elysee şi căruia sondajul îi atribuie 13% din voturi, cu trei procente mai mult decât în sondajul precedent, la egalitate cu socialistul Raphael Gulksman, care urcă cu jumătate de punct, ajungând la 11%.

Între timp, conservatorul Bruno Retailleau scade cu aceeaşi valoare şi se situează la 8%.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

marine le pen
jordan bardella
adunarea nationala
franta
