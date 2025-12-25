Zelenski nu ar câștiga un nou mandat dacă votul ar avea loc acum în Ucraina, potrivit unui nou sondaj

Un studiu realizat de institutul SOCIS arată că președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, ar ajunge în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, dar ar pierde confruntarea finală. Principalul său rival ar fi Valeri Zalujnîi, fost comandant al armatei ucrainene și actual ambasador la Londra, relatează The Kyiv Independent.

Conform cercetării, cei doi s-ar califica în turul doi dacă votul ar fi organizat în viitorul apropiat. Însă rezultatul final ar înclina clar balanța împotriva lui Zelenski.

Cifrele din primul tur: Zelenski, avans fragil

Potrivit sondajului SOCIS, Volodimir Zelenski ar obține 22% din voturi în primul tur, cu un avantaj foarte mic față de Valeri Zalujnîi, creditat cu 21%. Diferența este aproape nesemnificativă, mai ales în contextul unui procent ridicat de alegători indeciși.

Nu mai puțin de 24,1% dintre respondenți au declarat că nu știu cu cine ar vota. Procentul este în creștere față de luna octombrie, când indecișii reprezentau 21,1%, semn al unei incertitudini tot mai mari în rândul electoratului din Ucraina.

Turul doi și un verdict clar

În scenariul unei confruntări directe, datele indică o înfrângere severă pentru actualul președinte. Valeri Zalujnîi ar câștiga turul doi cu 64% din voturi, în timp ce Zelenski ar obține doar 36%.

Rezultatul sugerează o uzură accentuată a sprijinului pentru liderul de la Kiev și pune sub semnul întrebării șansele sale de a obține un nou mandat dacă alegerile prezidențiale ar avea loc acum în Ucraina.

La finalul lunii trecute, Zalujnîi declara că, după încheierea războiului, țara va avea nevoie de o schimbare politică profundă.

Scenariu alternativ: Budanov intră în cursă

Sondajul analizează și varianta în care Valeri Zalujnîi nu ar candida. În acest caz, în turul doi ar ajunge Volodimir Zelenski și Kirilo Budanov, șeful serviciului de informații militare.

Chiar și în acest scenariu, Zelenski ar pierde alegerile prezidențiale. Budanov ar obține 56% din voturi, față de 44% pentru actualul președinte.

Discuții despre alegeri sub lege marțială

Datele apar într-un moment sensibil, în care la Kiev se reia dezbaterea privind organizarea votului pe timp de război. Parlamentarii ucraineni lucrează la adaptarea legislației pentru posibilitatea desfășurării alegerilor sub lege marțială, demers inițiat la solicitarea lui Zelenski.

Președintele a declarat la începutul lunii că este dispus să organizeze alegeri prezidențiale chiar și în condiții de conflict, însă doar dacă partenerii externi pot garanta securitatea procesului electoral. O astfel de garanție ar presupune, în mod implicit, acceptarea unui armistițiu de către Rusia.

Detalii metodologice ale sondajului

Cercetarea SOCIS a fost realizată pe un eșantion de 2.000 de persoane, folosind o metodă de eșantionare stratificată pe cote. Interviurile au avut loc față în față, prin sistemul Computer-Assisted Personal Interviewing (CAPI).

În ansamblu, sondajul conturează un mesaj clar: dacă votul ar avea loc acum în Ucraina, Volodimir Zelenski nu ar reuși să obțină un nou mandat, indiferent de adversarul din turul doi, conform The Kyiv Independent.

