Franța și Ucraina vor coproduce arme. Kievul deschide exporturile de drone
Data actualizării: 09:52 10 Feb 2026 | Data publicării: 08:56 10 Feb 2026

Franța și Ucraina vor coproduce arme. Kievul deschide exporturile de drone
Autor: Iulia Horovei

cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, președintele francez Emmanuel Macron De la stânga la dreapta: Cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, președintele francez Emmanuel Macron. Cei patru lideri s-au întâlnit la Londra, pe 8 decembrie 2025, pentru o discuție despre planul de pace în Ucraina. Sursa foto: Agerpres

Franța și Ucraina au convenit să înceapă producția comună de arme, în timp ce autoritățile de la Kiev deschid exporturile de drone.

Franța și Ucraina au convenit să înceapă producția comună de arme, a declarat, luni, ministrul ucrainean al Apărării, Mykhailo Fedorov, într-o vizită a omologului său francez la Kiev, potrivit The Guardian. Ucraina susține că acordul deschide calea pentru „proiecte comune la scară largă”, în timp ce, separat, deschide exporturile de armament fabricat local. 

Franța și Ucraina, coproducție de arme

Fedorov a declarat că cele două țări au semnat o scrisoare de intenție care deschide calea pentru „proiecte comune la scară largă în sectorul industrial de apărare”. El nu a specificat ce arme vor fi produse cu Franța sau când va începe producția.

„Trecem de la aprovizionare la producție comună și soluții pe termen lung care ne consolidează sistematic apărarea”, a declarat Fedorov pe Telegram după întâlnirea cu ministrul forțelor armate franceze, Catherine Vautrin, în capitala Ucrainei.

Ucraina și Franța au discutat, de asemenea, despre noi livrări de arme și echipamente militare franceze către Kiev, inclusiv rachete Aster, avioane de vânătoare Mirage 2000 și sisteme de apărare aeriană SAMP-T.

Ucraina deschide exporturile de arme produse pe plan intern, a declarat președintele Volodimir Zelenski,  o modalitate prin care Kievul poate profita de progresele tehnologice din timpul războiului pentru a genera fonduri extrem de necesare. El a spus că 10 „centre de export” pentru armele ucrainene vor fi deschise în 2026 în toată Europa, adăugând că dronele de luptă, cunoscute și sub denumirea de vehicule aeriene fără pilot (UAV), se vor număra printre exporturi.

„Astăzi, securitatea Europei este construită pe tehnologie și drone”, a spus Zelenski. „Toate acestea se vor baza în mare măsură pe tehnologia ucraineană și pe specialiștii ucraineni”, a mai punctat el.

Rusia își continuă atacurile în Ucraina

Atacurile rusești au afectat unitățile de producție ale companiei petroliere și gaziere de stat ucrainene Naftogaz din regiunile Poltava și Sumy, a declarat luni directorul general al companiei. Instalațiile din regiunea Poltava au fost atacate pentru a doua zi consecutiv, a declarat Sergii Koretskyi pe Facebook, adăugând că acesta este al 20-lea atac asupra infrastructurii companiei de la începutul anului.

Armata Rusiei se străduiește să găsească alternative la internetul prin satelit Starlink, după ce accesul la rețea a fost restricționat, perturbând un sistem-cheie de comunicații pe care forțele sale îl foloseau pe câmpul de luptă.

Ucraina a declarat, săptămâna trecută, că terminalele Starlink utilizate de trupele ruse au fost dezactivate după discuțiile dintre ministrul Apărării și Elon Musk, a cărui companie SpaceX operează rețeaua de sateliți. Oficialii ucraineni au declarat că această mișcare a început deja să afecteze operațiunile rusești, inclusiv utilizarea dronelor. 
 
