€ 5.0923
|
$ 4.3190
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0923
|
$ 4.3190
 
DCNews Stiri Nicușor Dan confirmă invitația primită din partea SUA. Ce hotărâre a luat România
Data publicării: 14:05 08 Feb 2026

Nicușor Dan confirmă invitația primită din partea SUA. Ce hotărâre a luat România
Autor: Dana Mihai

nicusor dan presedintele romaniei Președintele României, Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Nicușor Dan a vorbit despre invitația primită de România pentru reuniunea Consiliului de Pace de la Washington.

El a precizat că autoritățile poartă discuții cu partea americană pentru a vedea în ce condiții ar putea avea loc participarea, iar o decizie va fi anunțată după aceste consultări.

Invitație oficială pentru reuniunea din 19 februarie

"Am primit invitația de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, în data de 19 februarie.

Așa cum am mai spus-o, România salută eforturile Administrației SUA de promovare a păcii.

Citește și: Consiliul pentru Pace, condus de SUA, va organiza prima reuniune a liderilor pe 19 februarie

De la primirea invitației de a ne alătura Consiliului de Pace, luna trecută, România a demarat un proces de consultări cu Statele Unite pentru a clarifica în ce măsură anumite prevederi ale Cartei Consiliului de Pace pot fi revizuite sau interpretate astfel încât să fie pe deplin compatibile cu obligațiile internaționale deja asumate de statul român.

Participarea depinde de formatul propus

Decizia privind participarea României la evenimentul din 19 februarie va fi luată în urma discuțiilor cu partenerii americani cu privire la formatul întâlnirii față de țări ca România, care nu sunt membre în acest moment ale Consiliului, dar își doresc să adere în condițiile revizuirii Cartei", a scris Nicușor Dan, pe Facebook.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nicusor dan
Consiliul de Pace
reuniune Washington
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 ore si 6 minute
Răzvan Marin a făcut cel mai bun meci al său la AEK Atena
Publicat acum 8 ore si 3 minute
Cum poate fi diminuat bullyingul din şcoli. Propunerea lui Eugen Ilea
Publicat acum 8 ore si 5 minute
Antonio Jose Seguro a câştigat alegerile prezidenţiale din Portugalia
Publicat acum 8 ore si 7 minute
FCSB câştigă cu Oţelul şi se apropie la două puncte de playoff
Publicat acum 8 ore si 52 minute
Război în PNL. Thuma spune că Bolojan a propus ca PNL să îi susţină pe Geoană sau Lasconi la prezidenţiale
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 21 ore si 59 minute
PNL acuză USR de „ticăloșie”. Fenechiu face lumină după ce Legea Academiei a aprins spiritele: Acuze de „tunuri imobiliare” și mandate nelimitate
Publicat acum 11 ore si 27 minute
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 9-15 februarie 2026
Publicat acum 22 ore si 52 minute
BANCUL ZILEI: De ce soția și-a părăsit soțul
Publicat acum 16 ore si 57 minute
Ce este grafenul, mineralul rar al României, pe care a pus ochii Trump și de ce e el important
Publicat acum 21 ore si 15 minute
Horoscop 8 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close