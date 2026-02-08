Nicușor Dan confirmă invitația primită din partea SUA. Ce hotărâre a luat România

El a precizat că autoritățile poartă discuții cu partea americană pentru a vedea în ce condiții ar putea avea loc participarea, iar o decizie va fi anunțată după aceste consultări.

Invitație oficială pentru reuniunea din 19 februarie

"Am primit invitația de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, în data de 19 februarie.

Așa cum am mai spus-o, România salută eforturile Administrației SUA de promovare a păcii.

Citește și: Consiliul pentru Pace, condus de SUA, va organiza prima reuniune a liderilor pe 19 februarie

De la primirea invitației de a ne alătura Consiliului de Pace, luna trecută, România a demarat un proces de consultări cu Statele Unite pentru a clarifica în ce măsură anumite prevederi ale Cartei Consiliului de Pace pot fi revizuite sau interpretate astfel încât să fie pe deplin compatibile cu obligațiile internaționale deja asumate de statul român.

Participarea depinde de formatul propus

Decizia privind participarea României la evenimentul din 19 februarie va fi luată în urma discuțiilor cu partenerii americani cu privire la formatul întâlnirii față de țări ca România, care nu sunt membre în acest moment ale Consiliului, dar își doresc să adere în condițiile revizuirii Cartei", a scris Nicușor Dan, pe Facebook.