Donald Trump anulează taxele vamale impuse Indiei pentru importurile de petrol rusesc

Preşedintele american Donald Trump a semnat vineri un ordin executiv prin care anulează taxele vamale punitive impuse Indiei pentru a determina această ţară să renunţe la importurile de petrol din India, informează dpa. Liderul de la Casa Albă a adăugat că vor fi totodată reduse de la 25% la 18% aşa-numitele "taxe vamale reciproce".

Taxele de 25% care se aplicau din august anul trecut tuturor produselor indiene importate în SUA nu vor mai fi percepute începând de sâmbătă. Scopul lor era scăderea veniturilor petroliere ale Rusiei, folosite în războiul împotriva Ucrainei; măsuri similare au fost aplicate şi altor parteneri comerciali ai Moscovei, potrivit Agerpres.

Trump şi-a justificat decretul afirmând că India a luat măsuri în vederea sistării importurilor din Rusia şi s-a angajat să achiziţioneze produse energetice din Statele Unite. El anunţase încă de lunea trecută că premierul indian Narendra Modi a fost de acord.

Deocamdată, guvernul de la New Delhi nu a confirmat însă oficial că India, ţara cu cea mai mare populaţie din lume, nu va mai achiziţiona ţiţei rusesc.