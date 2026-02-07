€ 5.0923
|
$ 4.3190
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0923
|
$ 4.3190
 
DCNews Stiri Internațional Donald Trump anulează taxele vamale impuse Indiei pentru importurile de petrol rusesc
Data publicării: 08:44 07 Feb 2026

Donald Trump anulează taxele vamale impuse Indiei pentru importurile de petrol rusesc
Autor: Giorgi Ichim

donald trump Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele american Donald Trump anulează taxele vamale punitive impuse Indiei pentru importurile de petrol rusesc.

Preşedintele american Donald Trump a semnat vineri un ordin executiv prin care anulează taxele vamale punitive impuse Indiei pentru a determina această ţară să renunţe la importurile de petrol din India, informează dpa. Liderul de la Casa Albă a adăugat că vor fi totodată reduse de la 25% la 18% aşa-numitele "taxe vamale reciproce".

Taxele de 25% care se aplicau din august anul trecut tuturor produselor indiene importate în SUA nu vor mai fi percepute începând de sâmbătă. Scopul lor era scăderea veniturilor petroliere ale Rusiei, folosite în războiul împotriva Ucrainei; măsuri similare au fost aplicate şi altor parteneri comerciali ai Moscovei, potrivit Agerpres.

Trump şi-a justificat decretul afirmând că India a luat măsuri în vederea sistării importurilor din Rusia şi s-a angajat să achiziţioneze produse energetice din Statele Unite. El anunţase încă de lunea trecută că premierul indian Narendra Modi a fost de acord.

Deocamdată, guvernul de la New Delhi nu a confirmat însă oficial că India, ţara cu cea mai mare populaţie din lume, nu va mai achiziţiona ţiţei rusesc. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 ore si 3 minute
Răzvan Marin a făcut cel mai bun meci al său la AEK Atena
Publicat acum 8 ore si 0 minute
Cum poate fi diminuat bullyingul din şcoli. Propunerea lui Eugen Ilea
Publicat acum 8 ore si 2 minute
Antonio Jose Seguro a câştigat alegerile prezidenţiale din Portugalia
Publicat acum 8 ore si 4 minute
FCSB câştigă cu Oţelul şi se apropie la două puncte de playoff
Publicat acum 8 ore si 49 minute
Război în PNL. Thuma spune că Bolojan a propus ca PNL să îi susţină pe Geoană sau Lasconi la prezidenţiale
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 21 ore si 56 minute
PNL acuză USR de „ticăloșie”. Fenechiu face lumină după ce Legea Academiei a aprins spiritele: Acuze de „tunuri imobiliare” și mandate nelimitate
Publicat acum 11 ore si 24 minute
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 9-15 februarie 2026
Publicat acum 22 ore si 49 minute
BANCUL ZILEI: De ce soția și-a părăsit soțul
Publicat acum 16 ore si 54 minute
Ce este grafenul, mineralul rar al României, pe care a pus ochii Trump și de ce e el important
Publicat acum 21 ore si 12 minute
Horoscop 8 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close