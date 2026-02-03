|
Data publicării: 23:55 03 Feb 2026

Averea lui Elon Musk trece pragul de 800 de miliarde de dolari prin fuziunea SpaceX–xAI
Autor: Tiberiu Vasile

elon musk cearta cu ministrul polonez de externe Imagine cu Elon Musk. Foto: Agerpres

O mutare strategică fără precedent propulsează averea lui Elon Musk peste pragul de 800 de miliarde de dolari.

Elon Musk tocmai a spulberat orice record cunoscut până acum. După ce a făcut unirea gigantului său spațial cu divizia de inteligență artificială pe care o înființase, averea lui Elon Musk trece acum de pragul de 800 de miliarde de dolari. Musk devine, oficial, prima persoană din istorie care atinge acest nivel de capital.

Calculele din spatele fuziunii anului

Potrivit cifrelor publicate de Forbes, vestea fuziunii i-a adus miliardarului un câștig instantaneu de 84 de miliarde de dolari. Astfel, suma totală din conturile sale a ajuns la 852 de miliarde de dolari. Ca să înțelegem proporțiile: Larry Page, aflat pe locul doi în topul celor mai bogați oameni ai planetei, este la o distanță colosală, de aproximativ 578 de miliarde de dolari.

Această tranzacție nu e doar o mutare de imagine. Noua companie rezultată este evaluată la 1.250 de miliarde de dolari, fapt ce o transformă în cea mai valoroasă entitate privată de pe glob. Practic, prin faptul că averea lui Elon Musk trece pragul de 800 de miliarde de dolari prin fuziunea SpaceX–xAI, structura imperiului său se schimbă radical.

Înainte de acest pas, Musk controla 42% din SpaceX (evaluată la 800 de miliarde) și cam 49% din xAI (estimată la 250 de miliarde). Acum, după combinarea forțelor, el păstrează cam 43% din noul grup, ceea ce înseamnă un activ personal de 542 de miliarde de dolari doar din această direcție.

Tesla și restul imperiului

Deși Tesla este adesea în lumina reflectoarelor, SpaceX a devenit acum cel mai greu pilon al averii sale. La acesta se adaugă cele 12 procente deținute în producătorul de mașini electrice (evaluate la 177-178 miliarde de dolari) și opțiuni de acțiuni care valorează cam 124 de miliarde de dolari. În fundal rămâne și planul uriaș de remunerare de 1.000 de miliarde de dolari, votat recent de acționarii Tesla sub rezerva atingerii unor ținte de performanță aproape imposibile.

Nu e prima dată când Musk mută piesele pe tablă. În luna martie, xAI a absorbit de platforma X (fosta rețea Twitter). Rezultatul? Salturi uriașe, de la 500 la 600, apoi la 700 de miliarde, până în punctul de azi, când averea lui Elon Musk trece pragul de 800 de miliarde de dolari.

Urmează pragul de un trilion?

Este o viteză de acumulare fără precedent. Dacă trendul continuă, Musk ar putea fi primul om din istorie care atinge pragul de un trilion de dolari. Practic, în prezent, averea lui Elon Musk trece pragul de 800 de miliarde de dolari prin fuziunea SpaceX–xAI, iar bariera celor 1.000 de miliarde pare să fie doar o chestiune de timp, potrivit Forbes.

CITEȘTE ȘI: Polonia îi cere lui Elon Musk să blocheze accesul Rusiei la Starlink
 

elon musk
space x
inteligenta artificiala
