Șapte mituri despre riscurile tehnologiilor moderne, demontate cu dovezi științifice

De-a lungul timpului, inovațiile tehnologice și produsele noi au fost adesea însoțite de temeri legate de sănătate sau siguranță. În multe cazuri, aceste îngrijorări s-au dovedit nefondate sau bazate pe interpretări greșite ale științei. Mai jos sunt câteva dintre cele mai răspândite exemple, conform organizațiilor de sănătate și siguranță (OMS, FDA, EFSA, Organizația Mondială a Sănătății, NHS, etc.).



1. Cuptoarele cu microunde distrug nutrienții sau fac mâncarea „radioactivă”



Afirmație: Gătitul la microunde distruge complet vitaminele sau face alimentele dăunătoare.

Origine: Confuzie între radiațiile ionizante (care pot produce mutații) și cele neionizante folosite de cuptoarele cu microunde.

Realitate: Cuptoarele cu microunde folosesc radiații neionizante, care nu pot face alimentele dăunătoare. Ele încălzesc mâncarea prin vibrarea moleculelor de apă, fără a modifica structura atomică. În plus, timpul scurt de gătire poate conserva mai bine nutrienții decât fierberea îndelungată.

Surse: FDA, WHO, Harvard Health.



2. Vapatul cauzeaza „Boala plămânului popcorn”



Afirmație: Vapatul provoacă o boală pulmonară rară și ireversibilă, caracterizată prin cicatrizarea și îngustarea bronhiolelor, identificată inițial la muncitorii din fabricile de popcorn din SUA expuși la niveluri foarte ridicate de diacetil, un compus aromatic cu gust de unt.

Origine: un studiu american din 2015 a găsit urme de diacetil în unele lichide pentru țigări electronice cu arome dulci. Presa a presupus greșit că simpla prezență a diacetilului ar duce la apariția bolii „popcorn”.

Realitate: nu există cazuri confirmate de bronșiolită obliterantă cauzate de vapat. Lichidele pentru țigări electronice reglementate în Marea Britanie și UE nu pot conține diacetil (interzis prin lege). Fumul de țigară conține niveluri mai mari de diacetil decât lichidele timpurii pentru vapat – totuși, nimeni nu a spus vreodată că fumatul cauzează „boala popcorn”.



3. Telefoanele mobile emit radiații periculoase

Afirmație: Telefoanele mobile emit radiații care cauzează cancer de cap sau gât.

Origine: Teama față de „radiațiile invizibile” și interpretarea eronată a termenului „radiație” ca fiind sinonim cu radioactivitate.

Realitate: Telefoanele mobile emit unde radio neionizante, care nu pot deteriora ADN-ul. Studiile ample realizate de OMS, CDC și Institutul Național de Sănătate din SUA nu au identificat o legătură cauzală între utilizarea telefonului mobil și apariția cancerului.

Surse: WHO (IARC), CDC, NHS.

4. Utilizarea produselor de tip vaping provoacă EVALI



Afirmație: Vapatul provoacă o afecțiune pulmonară acută, severă, apărută în SUA în 2019, și identificată în principal la tineri.

De ce a fost asociat greșit cu vapatul: presa și unele rapoarte timpurii au menționat doar că pacienții „vapasera”, fără a distinge între produsele cu nicotină și cele cu THC. Unii pacienți au ascuns utilizarea de produse cu canabis, iar mesajele preventive inițiale au inclus toate tipurile de vapat până la clarificarea cauzei.

Realitate: CDC (Centers for Disease Control and Prevention) a identificat acetatul de vitamina E – un agent uleios folosit pentru a dilua lichide ilegale de THC (canabis) – în 94% din probele pulmonare recoltate de la pacienții EVALI și în niciunul dintre martori. Cazurile au fost legate de cartușe THC provenite din surse neoficiale, nu de lichide cu nicotină reglementate.

După ce acetatul de vitamina E a dispărut de pe piața neagră, numărul cazurilor EVALI a scăzut dramatic.



5. Detergenții lichizi distrug fibrele hainelor

Afirmație: Detergenții lichizi „mănâncă” sau degradează fibrele textile mai repede decât pulberile.

Origine: Mit apărut în perioada introducerii detergenților lichizi pe piață, promovat de competitori sau perpetuat prin observații anecdotice.

Realitate: Studiile independente și testele realizate de organizațiile de consumatori (Consumer Reports, Stiftung Warentest) arată că detergenții lichizi sunt mai blânzi cu fibrele datorită dizolvării complete și a pH-ului mai echilibrat. Fibrele se deteriorează în principal din cauza frecării mecanice, a temperaturilor ridicate și a uscării excesive, nu a detergenților lichizi.

Surse: Consumer Reports, European Cleaning Institute.

6. 5G și alte rețele wireless provoacă cancer sau boli neurologice

Afirmație: Rețelele 5G emit radiații periculoase care afectează sistemul nervos sau imunitar.

Origine: Confuzia între radiațiile electromagnetice de înaltă frecvență și radiațiile ionizante, amplificată de campanii de dezinformare în timpul pandemiei COVID-19.

Realitate: 5G folosește unde radio neionizante cu energie prea mică pentru a afecta ADN-ul sau a produce mutații. Evaluările OMS, Public Health England și Comisia Internațională pentru Protecția împotriva Radiațiilor Non-Ionizante (ICNIRP) confirmă că nu există dovezi de efecte adverse asupra sănătății la nivelurile reglementate de expunere.

Surse: WHO, ICNIRP, Public Health England.

Un mit similar, bazat pe aceeași confuzie, a fost că încărcătoarele, routerele Wi-Fi și alte dispozitive electronice „emit radiații dăunătoare”.

7. Sticlele de plastic și BPA-ul provoacă cancer imediat

Afirmație: Toate sticlele de plastic eliberează substanțe cancerigene (BPA) în apă, mai ales când sunt încălzite.

Origine: Studii timpurii pe animale care arătau efecte hormonale ale bisfenolului A (BPA) la doze mari.

Realitate: BPA-ul a fost restricționat în Uniunea Europeană și în multe țări din utilizările alimentare. Majoritatea sticlelor moderne sunt „BPA-free”. Organizațiile OMS și EFSA au concluzionat că nivelurile de expunere actuale nu prezintă risc pentru sănătatea umană.

Surse: EFSA, WHO, FDA.



Campaniile de dezinformare, bazate pe ignoranță și frica de progres

Asocierile dintre tehnologiile moderne și boli grave — de la microunde și telefoane mobile până la detergenți sau rețele wireless — se bazează frecvent pe neînțelegeri științifice și dezinformare amplificată de media. Evaluările sistematice realizate de organizațiile internaționale de sănătate confirmă că aceste produse sunt sigure atunci când sunt folosite conform reglementărilor. Educația științifică și comunicarea bazată pe dovezi rămân esențiale pentru a combate frica nejustificată legată de progresul tehnologic.