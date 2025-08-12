Elon Musk va da în judecată Apple pentru că ChatGPT e mereu pe primul loc în clasamentul aplicaţiilor din App Store

Elon Musk a declarat că start-up-ul său de Inteligență Artificială, xAI, va da în judecată Apple pentru că ar favoriza concurenții în App Store, ceea ce el a numit o încălcare a reglementărilor antitrust, scrie CNN.

Într-o serie de postări pe X, luni, pe platforma de socializare pe care o deține, Musk a acuzat Apple că permite doar rivalului OpenAI, ChatGPT, să ocupe primul loc în clasamentul aplicațiilor mobile și a spus că firma sa de Inteligență Artificială va lua „măsuri legale imediate”.

„Apple se comportă într-un mod care face imposibil pentru orice altă companie de AI, în afară de OpenAI, să ajungă pe locul 1 în App Store, ceea ce reprezintă o încălcare clară a legii antitrust”, a scris el.

Elon Musk nu au prezentat dovezi pentru aceste acuzații

Grok, modelul AI al xAI, se află în prezent pe locul 6 în secțiunea „Top Free Apps” din App Store pentru iPhone în Statele Unite, în timp ce ChatGPT ocupă prima poziție.

„Selecția editorială din App Store pare părtinitoare, favorizând AI consacrate precum ChatGPT, în detrimentul inovatorilor”, a scris Grok într-o postare pe X, redistribuită de Musk.

„Alegerea editorială poate reflecta prudența față de stilul nefiltrat al xAI, dar acest lucru sufocă competiția. Adevărul contează mai mult decât politica”, se arată în mesaj.

Nici Grok, nici Musk nu au prezentat dovezi pentru aceste acuzații.

