Musk vrea să construiască o armată de roboți Tesla și a intrat în competiție cu China. Washington și Beijing "luptă pentru viitor"

La doar câteva săptămâni după ce Elon Musk a anunțat intenția de a crea o veritabilă armată de roboți marca Tesla, realitatea din Asia arată că Beijingul a trecut deja la etapa comercială. În timp ce Silicon Valley își conturează planurile pentru o fabrică de roboți umanoizi, piața chineză oferă deja astfel de dispozitive direct consumatorilor, la prețuri incomparabil mai mici.

China vs. Elon Musk: competiție directă pentru roboții din viitorul nu tocmai îndepărtat

Rivalitatea dintre giganții tehnologici din SUA și China se extinde acum la roboții umanoizi. Washingtonul impresionează prin inovație și o calitate net superioară, însă Beijingul depășește toate așteptările la capitolul producție în masă. Presa internațională, inclusiv LA Times, notează că firmele americane afișează prototipuri spectaculoase, dar ridicate în cost, în timp ce chinezii mizează pe volume uriașe direct către public.

În cadrul întâlnirii anuale cu acționarii Tesla, Elon Musk a prezentat o demonstrație alături de roboții Optimus, dezvăluind planul unei linii de producție la Fremont capabilă, teoretic, să scoată un milion de unități anual. Costul estimat al unui robot: în jur de 20.000 de dolari.

Între timp, Unitree Robotics, una dintre cele mai cunoscute companii chineze, vinde deja un robot umanoid funcțional, capabil să meargă, să danseze și să îndeplinească sarcini simple, la un preț de aproximativ 6.000 de dolari.

Cum vrea China să-și consolideze avantajul în cursa pentru robotul umanoid

Deși modelul Unitree este tehnic mai puțin avansat decât Optimus, China punctează decisiv prin accesibilitate și ritm de producție. Țara dispune de întreg ecosistemul necesar, de la fabrici până la lanț complet de aprovizionare, pentru a accelera dezvoltarea unei adevărate armate de roboți gândite pentru uz larg.

P.K. Tseng de la TrendForce explică diferența dintre cele două tabere: „SUA conduc la inovație tehnologică, China la viteza de implementare. E o luptă pentru viitor”. Momentul în care umanoizii trec de stadiul de prototipuri și ajung în viața de zi cu zi va fi decisiv pentru dominarea pieței globale.

Conform Federației Internaționale de Robotică, în prezent există nu mai puțin de 80 de companii chineze implicate în construirea de roboți umanoizi, de cinci ori mai multe decât în SUA. Cele din China au lansat peste două ori mai multe modele în ultimii doi ani și au depus de trei ori mai multe cereri de brevet care includ termenul „umanoid”, arată un raport Morgan Stanley.

Demonstratii spectaculoase în Asia: roboți cu mers „aproape uman”

Unitree a devenit un fenomen online după ce mai mulți roboți au interpretat pe scenă un dans popular chinezesc, sincronizați perfect, folosind batiste în timp real. Modelul prezentat în videoclip. evaluat la circa 90.000 de dolari, a câștigat și cursa de deschidere de la primele Jocuri de Roboți Umanoizi din Beijing, parcurgând un kilometru în mai puțin de șapte minute.

Mai mult, un alt producător important, XPeng, a reușit o demonstrație atât de realistă încât compania a fost nevoită să decupeze o bucată din „pielea” robotului în timpul prezentării pentru a dovedi publicului că nu era vorba despre un actor în costum.

Cum răspunde Elon Musk confruntării cu China

Elon Musk susține că Tesla deține un atu crucial: capacitatea de a controla simultan hardware-ul, software-ul și întregul proces de producție. Următoarea generație Optimus, spune el, va avea mișcări „indistinctibile de cele ale unui om”. „Va părea ca o persoană îmbrăcată într-un costum de robot”, le-a declarat Musk investitorilor. „Va fi ceva cu adevărat special.”

Totuși, în timp ce Tesla încă perfecționează tehnologia, China avansează agresiv către producția de masă, cu sprijin guvernamental similar celui oferit în trecut pentru panourile solare sau mașinile electrice.

Erik Walenza-Slabe de la Asia Growth Partners sintetizează strategia chineză: „Nu sunt pionieri în nimic. Dar construiesc mulți roboți, îi vând extrem de ieftin și încearcă pur și simplu să-i introducă pe piață. Pe termen lung, asta ar putea fi strategia câștigătoare.”

Viitorul pieței globale: dominația Chinei în armata de roboți?

Previziunile sunt impresionante. Morgan Stanley estimează că piața roboților umanoizi ar putea depăși 5 trilioane de dolari până în 2050. Analizele arată că Beijing ar putea avea de patru ori mai mulți roboți în uz decât SUA, în timp ce companiile americane vor continua să depindă de componente fabricate în Asia, de la șuruburi și motoare la baterii de ultimă generație.

