Data publicării:

Spotify lansează o nouă funcție mult așteptată de utilizatori

Autor: Iulia Horovei | Categorie: Tehnologie
Sursa Foto: FreePik
Sursa Foto: FreePik

Aplicația de muzică introduce o nouă funcție pentru abonații Premium.

Mult așteptata funcție Lossless a ajuns pe Spotify Premium. Serviciul de streaming a început să ofere redare audio la calitate fără pierderi pentru utilizatorii din piețe selectate, inclusiv SUA, Marea Britanie, Germania, Japonia și Australia, urmând ca extinderea să continue în peste 50 de țări până la sfârșitul lui octombrie.

Sunet de calitate înaltă 

Funcția permite redarea melodiilor în format FLAC, până la 24-bit/44.1 kHz, ceea ce aduce un sunet mai bogat și mai detaliat. Utilizatorii Premium pot activa Lossless din setările aplicației, separat pentru conexiunea Wi-Fi, date mobile și descărcări.

„Așteptarea a luat sfârșit; suntem încântați să aducem sunetul lossless abonaților Premium. Am construit această funcție cu accent pe calitate, simplitate și transparență”, a declarat Gustav Gyllenhammar, VP Subscriptions la Spotify.

Lossless este disponibil pe mobil, desktop și tabletă, dar și pe dispozitive compatibile cu Spotify Connect, precum Sony, Bose, Samsung sau Sennheiser.

Suportul pentru Sonos și Amazon va fi adăugat luna viitoare. Totuși, Spotify precizează că redarea prin Bluetooth nu poate transmite audio fără pierderi, motiv pentru care recomandă folosirea conexiunilor prin cablu sau Spotify Connect.

Noua opțiune completează experiența Premium alături de DJ, Jam, AI Playlist și playlisturile editoriale, mai adaugă Spotify.

Citește și: WhatsApp a introdus o nouă funcție care concurează cu Google Meet și Zoom

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Spotify lansează o nouă funcție mult așteptată de utilizatori
11 sep 2025, 08:39
Putin și Xi discută despre viața până la 150 de ani. Ingineria umană și viitorul spre nemurire. Bogdan Chirieac: Cei doi se cred Dumnezei
07 sep 2025, 13:34
Construind ziua de mâine: efortul îndrăzneț al României pentru un viitor conectat și sigur
04 sep 2025, 17:30
Elon Musk lansează o companie cu un nume ales în glumă, însă vrea să concureze real cu un gigant
26 aug 2025, 13:36
Limită de două ore pe zi pentru telefoane? Orașul care a zguduit internauții cu propunerea sa radicală: E o limită imposibilă
24 aug 2025, 11:09
Interpol lovește dur în criminalitatea cibernetică din Africa: Peste 1.200 de arestări și aproape 100 de milioane de dolari, recuperate
22 aug 2025, 15:50
ParintiSiPitici.ro
Un pediatru spune care este lucrul nr. 1 prin care părinții își ajută copiii să devină sănătoși și de succes: „Cel mai ușor moment pentru a pune bazele e în perioada de nou-născut”
10 sep 2025, 09:17
Site-urile tale preferate pot ascunde capcane periculoase. DNSC, semnal de alarmă
19 aug 2025, 20:39
Fii atent atunci când mergi în vacanță și folosești Wi-Fi-ul public din hotel sau restaurante. Iată ce riști!
17 aug 2025, 23:59
WhatsApp a introdus o nouă funcție care concurează cu Google Meet și Zoom
15 aug 2025, 09:37
Ofensiva WhatsApp după ce Rusia vrea să blocheze peste 100 de milioane de ruși care folosesc serviciile sale
14 aug 2025, 10:45
Elon Musk va da în judecată Apple pentru că ChatGPT e mereu pe primul loc în clasamentul aplicaţiilor din App Store
12 aug 2025, 09:28
Telefonul tău Android se mișcă greu? Iată cum îl poți face din nou rapid
10 aug 2025, 19:44
OpenAI lansează ChatGPT 5. Poate să creeze site-uri în câteva minute: Este ca şi cum ai vorbi cu un expert de nivel doctoral pe orice subiect
07 aug 2025, 23:55
Ce noi funcții introduce WhatsApp contra escrocilor online
05 aug 2025, 23:15
Acest tip de videoclipuri sunt „dopamină pe bandă rulantă” pentru copilul tău. Co-fondatorul YouTube, șeful OpenAI și Elon Musk, avertisment comun pentru părinți
02 aug 2025, 11:10
Camere de supraveghere vândute în România, compromise de hackeri: Acces total de la distanță, fără parolă
31 iul 2025, 11:52
De ce merge prost internetul acasă și cum poți schimba asta imediat
29 iul 2025, 22:51
Unul dintre cei mai influenți experți AI a detaliat cât de bizar va arăta anul 2050: Inteligența artificială va deveni aproape umană
27 iul 2025, 10:06
Aplicația care-ți anunță prietenii când ai ajuns acasă în siguranță
24 iul 2025, 22:55
Criză de proporții la Microsoft: Hackeri chinezi au compromis sistemele, afectând sute de organizații
22 iul 2025, 23:54
Elon Musk anunță primul AI gândit special pentru copii: „Baby Grok” va aduce inteligența artificială pe tabletele celor mici
21 iul 2025, 23:55
„Primul atac terorist civil cu drone”. Vestul Sălbatic al inteligenței artificiale: Ce se întâmplă când roboții decid să atace
20 iul 2025, 11:41
Sectorul IT din România, lovit din mai multe direcții. Companiile își reduc echipele și pun proiectele pe pauză
16 iul 2025, 13:30
Schimbări majore la TikTok și CapCut. Sute de milioane de utilizatori vor fi afectați
07 iul 2025, 23:26
Cum îi ajută realitatea virtuală pe copii să învingă frica de ace
06 iul 2025, 08:41
A apărut primul robot care gătește, toarnă vin face gesturi sociale și poate alerga prin deșert: STAR1, noul superstar al roboticii chineze (VIDEO)
04 iul 2025, 11:41
Schimbare la Instagram. A lansat o funcție mult așteptată de utilizatori
03 iul 2025, 08:54
Algoritmii cuantici de AI depășesc deja cele mai rapide supercomputere din lume - Studiu
27 iun 2025, 17:55
România ar putea găzdui prima fabrică AI de ultimă generație din regiunea Mării Negre
23 iun 2025, 20:03
Deficitul României explodează, Comisia Europeană reacționează: Vin tăieri și restricții bugetare
20 iun 2025, 22:58
Telefoane cu baterii impresionante. Uiți să le mai încarci și nu costă mai mult de 300 de euro
18 iun 2025, 20:33
ChatGPT și echivalenții săi, din ce în ce mai utilizați ca sursă de informații
17 iun 2025, 09:17
Investiție de 4,26 miliarde de lei în România: Producție locală de vehicule blindate, cu sprijin turcesc
13 iun 2025, 00:01
Cluster militar naval la Galați, unic în Europa. Gheorghe Savu (Damen): Investițiile sunt continue - Video
13 iun 2025, 00:05
România produce blindate prin Automecanica Mediaș: Fabrica revine în forță după 80 de ani de tradiție militară
12 iun 2025, 23:56
Studenții UTCN Cluj participă la Bridgestone World Solar Challenge, în Australia
11 iun 2025, 15:56
Roboți pentru toată lumea! Americanii pregătesc roboți umanoizi accesibili și mini-asistenți de birou, cu lansare planificată la finalul anului 2025
09 iun 2025, 23:01
Suntem pregătiți pentru ce urmează? Mihnea Costoiu trage un semnal de alarmă. Vine cu exemplul părinților săi
03 iun 2025, 21:19
Ai primit un mail de la o pretinsă firmă de avocatură? DNSC, avertisment despre cum ți se pot fura datele
27 mai 2025, 13:24
Twitter a picat. Rețeaua socială X a lui Elon Musk a avut probleme în SUA, Marea Britanie, dar și în România
24 mai 2025, 21:01
90% dintre parolele pe care le alegem sunt o ușă deschisă pentru infractorii cibernetici. Truc pentru memorare fără manager de parole
23 mai 2025, 18:53
Cele șase cuvinte pe care nu ar trebui să le scrii niciodată pe Google: Vei deveni ținta hackerilor
17 mai 2025, 19:05
VIDEO șocant: Un robot umanoid "s-a trezit" brusc și i-a atacat pe inginerii care l-au creat
14 mai 2025, 20:00
Microsoft concediază mii de angajaţi
14 mai 2025, 09:03
Poliția avertizează cu privire la cea mai recentă escrocherie pe WhatsApp: Poți rămâne fără bani și date
09 mai 2025, 22:38
O mare companie de electronice va concedia mii de oameni din întreaga lume
09 mai 2025, 15:21
Premieră globală: Beijing găzduiește primele Jocuri Mondiale ale Roboților. Competiții de sport, dans și activități casnice - ce ne spune asta despre viitorul omenirii
08 mai 2025, 14:10
Cum poți să rămâi fără contul de WhatsApp, deși nu dai click pe nimic suspect: Trucul cu căsuța vocală
07 mai 2025, 21:48
Europa, cu un pas în spate față de SUA în cursa tehnologică pentru 6G
07 mai 2025, 11:58
WhatsApp nu mai funcționează pe aceste telefoane începând de astăzi: Verifică dacă al tău se află pe listă
05 mai 2025, 23:11
Experimentul care a speriat China. Tentativă de "evadare"? Un robot cu AI, agresiv în timpul unei demonstrații cu public
05 mai 2025, 13:54
Cele mai noi știri
acum un minut
Kamala Harris, atac la Biden: Nechibzuit! Eram în cea mai proastă poziție!
acum 5 minute
America în alertă: Experții se așteaptă la o „spirală vicioasă” a violenței politice după uciderea lui Charlie Kirk
acum 8 minute
Rata inflației a sărit în aer! A ajuns la 9,9% în august
acum 10 minute
VIRAL: Igor Dodon, "făcut zob" de un influencer moldovean, LIVE pe TikTok: "Mi-a fost rușine când ați fost președinte" / "De ce deodată sari cu sapa?" - VIDEO
acum 22 de minute
Caramitru îl aplaudă pe Nicușor Dan după ”mesajul pentru sistem”. ”Altfel, naiba ne ia pe toți”
acum 40 de minute
Spotify lansează o nouă funcție mult așteptată de utilizatori
acum 58 de minute
Un ciclon traversează România. Alerte de vânt puternic și ploi. Vor și chiar și 60 l/mp, iar viteza vântului va atinge și 80 km/h
acum 2 ore 16 minute
Horoscop 11 septembrie 2025. Zodia care va avea o zi foarte romantică
Cele mai citite știri
pe 10 Septembrie 2025
Un ciclon mătură Europa cu furtuni și vijelii. Joi ajunge în România, în toată țara. Anunț din vârful ANM
pe 10 Septembrie 2025
Charlie Kirk, influencer apropiat de MAGA, împușcat mortal. Update: Donald Trump a anunțat decesul acestuia
pe 10 Septembrie 2025
Mișcarea „Blocăm totul” produce haos în Franța: „Macron, demisia!”/ Încăierări cu forțele de ordine, autobuze în flăcări, șosele blocate. Intervine și fondatorul Telegram
pe 10 Septembrie 2025
Un șofer de ridesharing din Capitală ar fi încercat să violeze o clientă după ce a dus-o pe un câmp. Cum a scăpat tânăra
pe 10 Septembrie 2025
Donald Trump, prima reacție după ce dronele ruse au intrat în spațiul aerian al Poloniei
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel