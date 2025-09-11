Spotify lansează o nouă funcție mult așteptată de utilizatori

Aplicația de muzică introduce o nouă funcție pentru abonații Premium.

Mult așteptata funcție Lossless a ajuns pe Spotify Premium. Serviciul de streaming a început să ofere redare audio la calitate fără pierderi pentru utilizatorii din piețe selectate, inclusiv SUA, Marea Britanie, Germania, Japonia și Australia, urmând ca extinderea să continue în peste 50 de țări până la sfârșitul lui octombrie.

Sunet de calitate înaltă

Funcția permite redarea melodiilor în format FLAC, până la 24-bit/44.1 kHz, ceea ce aduce un sunet mai bogat și mai detaliat. Utilizatorii Premium pot activa Lossless din setările aplicației, separat pentru conexiunea Wi-Fi, date mobile și descărcări.

„Așteptarea a luat sfârșit; suntem încântați să aducem sunetul lossless abonaților Premium. Am construit această funcție cu accent pe calitate, simplitate și transparență”, a declarat Gustav Gyllenhammar, VP Subscriptions la Spotify.

Lossless este disponibil pe mobil, desktop și tabletă, dar și pe dispozitive compatibile cu Spotify Connect, precum Sony, Bose, Samsung sau Sennheiser.

Suportul pentru Sonos și Amazon va fi adăugat luna viitoare. Totuși, Spotify precizează că redarea prin Bluetooth nu poate transmite audio fără pierderi, motiv pentru care recomandă folosirea conexiunilor prin cablu sau Spotify Connect.

Noua opțiune completează experiența Premium alături de DJ, Jam, AI Playlist și playlisturile editoriale, mai adaugă Spotify.

