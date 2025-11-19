O gravă breșă de securitate în WhatsApp a scurs 3,5 miliarde de numere de telefon: Iată cum te afectează

WhatsApp este aplicația de mesagerie instant cea mai utilizată și, deși introduce constant funcții pentru a proteja confidențialitatea utilizatorilor, recent s-a aflat că o vulnerabilitate a permis colectarea a 3,5 miliarde de numere de telefon, împreună cu informații vizibile din profilurile utilizatorilor.

Această breșă de securitate pune sub semnul întrebării siguranța platformei Meta, având în vedere că un grup de cercetători de la Universitatea din Viena (Austria) a fost cel care a extras numerele de telefon pentru a testa soliditatea aplicației și pentru a redeschide dezbaterea privind confidențialitatea în aplicațiile de mesagerie instant.

Dar cum au exploatat vulnerabilitatea?

Potrivit publicației Wired, pe baza investigației publicate pe GitHub, specialiștii „s-au folosit” de procesul de verificare a numerelor de telefon care are loc atunci când se creează un nou cont WhatsApp. Astfel, au introdus miliarde de combinații numerice pentru a verifica existența fiecărui număr în parte. Drept urmare, au confirmat că această breșă le-a permis să descopere noi contacte, deoarece WhatsApp verifica milioane de conturi pe oră.

Problema s-a agravat deoarece nu doar numerele de telefon au fost expuse, ci și date personale ale utilizatorilor, precum fotografiile de profil și statusurile. Totuși, Meta clasifică aceste informații ca fiind „de bază și publice”, deși, în practică, dezvăluiau detalii sensibile despre persoanele afectate.

Consecințele ar fi fost devastatoare

Cercetătorii afirmă în studiu că, dacă această vulnerabilitate nu ar fi fost exploatată în scopuri științifice și în cadrul unui protocol etic, consecințele ar fi fost devastatoare, putând fi declarată cea mai mare scurgere de date din istorie. Astfel precizează în raport: „Dacă nu ar fi fost colectate ca parte a unui studiu de cercetare realizat în mod responsabil, ar fi fost vorba despre cea mai mare scurgere de date din istorie”.

La rândul său, Wired informează că Meta a remediat problema în luna octombrie trecută. Cu toate acestea, unul dintre cercetători, Max Günther, avertizează că, dacă ei au putut „scoate datele atât de ușor, și alții ar fi putut face același lucru”.

Cum te afectează scurgerea de date de pe WhatsApp



Dacă informațiile utilizatorilor ar fi ajuns să fie filtrate, escrocii ar fi profitat de ocazie pentru a comite fraude, precum tehnici de phishing sau spam masiv, și pentru a vinde datele pe dark web.

