Hackathon INNOCONSTRUCT 2023. Cezar Vlăduț, prorector UTCB: În mai puțin de 5 minute s-au ocupat toate locurile

Cezar Vlăduț, prorector al Universității Tehnice de Construcții, a vorbit la DC NEWS despre o competiție organizată pentru studenții UTCB, care are loc în cadrul conferinței INNOCONSTRUCT 2023.

"Hackathon vine din domeniul IT, dar putem acum să îl aplicăm în orice domeniu. Și acum, având în vedere că conferința noastră este despre digitalizare am abordat ca temă, ca provocare pentru studenții Universității Tehnice de Construcții București utilizarea unui digital twin pentru eficientizarea energetică a unei clădiri existente, în scopul reducerii impactului asupra mediului a acelei clădiri. Clădirea pe care am ales-o, ca să fie o temă cât mai provocatoare, este Palatul Parlamentului, iar concursul se va baza doar pe o prezentare, adică unde studenții doar la nivel conceptual vor putea să spună câteva lucruri cu privire la provocarea pe care au primit-o. Ne dorim ca în viitor să extindem acest concurs și în proiectarea ideilor", a spus Cezar Vlăduț.

Cezar Vlăduț: În mai puțin de 5 minute s-au înscris toți studenții

"Cum au primit studenții această provocare și câte echipe vor concura pentru marele premiu?", l-a întrebat jurnalistul Tudor Curtifan.

"Avem 16 studenți, împărțiți în patru echipe. Fiecare echipă are câte doi mentori, un mentor cadru didactic și un mentor din industrie, fie că este dintr-un ONG, fie că este dintr-o companie. Premiul cel mare este de o mie de euro, iar prezentarea câștigătoare va fi prezentată în plenul conferinței.

Noi știam dinainte că ne dorim maxim 16 participanți, ceea ce a făcut să lansăm o invitație prealabilă pe grupul unde noi îi avem pe toți cei peste 5.000 de studenți ai universității, iar apoi am lansat chestionarul de înscriere. În mai puțin de 5 minute s-au înscris toți studenții. S-au ocupat toate locurile și chiar am avut și câte două rezerve, astfel încât să putem fi siguri că vom avea cei 16 studenți prezenți la concurs", a precizat Cezar Vlăduț.

