Cât cântăresc europarlamentarele în scorul de la parlamentare. Bogdan Teodorescu: Argument zdrobitor pentru următoarele alegeri

"Localele contează, din perspectivă tehnică, fiindcă cine are primari şi cine are şefi de consiliu are primari, şefi de consiliu. Evident! Celelalte contează ca scor politic. Ordinea care se va vedea acolo, pe care mizează alianţa este următoarea... Haideţi să ne imaginăm scorul... varianta lor optimă - 50% ei, 16%-17% USR, 16%-17% AUR, 6% UDMR. 50% - 16% este un soi de end game, din perspectiva comunicaţională.

Băieţii ăştia au tot - votul util, nehotărâții, bulgărele de zăpadă, tot ce vreţi se duce către ei. Plus că ipoteza măcar tehnică a alianţei între USR şi AUR este foarte puţin probabilă. Deşi de mult ori s-au întâlnit în nişte teme, în sine e greu să îi vezi împreună.

Sunt foarte multe elemente care îi despart, ceea ce înseamnă că scorul de la europarlamentare, aşa cum îl vizualizează alianța PSD-PNL poate să fie un argument zdrobitor pentru următoarele alegeri, pe ideea "am demonstrat la alegeri că suntem majoritatea absolută. Mai punem si UDRM, ne ducem la 60%". Dacă vor dori să facă acei 67% pentru modificarea Constituției, au nevoie de UDRM", a explicat Bogdan Teodorescu, la DCNews TV.

"Scorul pe care îl visează alianța, dacă va fi în jurul cifrei de 49%-50% demonstrează ca puterea e acolo", a conchis acesta

