Cine participă din partea României la cea mai mare cursă caritabilă din lume - Race for the Cure Roma, ediția a 25-a

Mihaela Geoană și Boardul Fundației Renașterea, cu sprijinul Ambasadei României în Italia au format echipa României la cea mai mare cursă caritabilă din lume - Race for the Cure Roma, ediția a 25-a. Startul a fost dat de Președintele Italiei.

La inițiativa Fundației Renașterea, cu sprijinul Ambasadei României la Roma, a fost creată Squadra della Romania, în care s-au înscris peste 200 români stabiliți in Italia. Race for the Cure Roma este cea mai mare cursă caritabilă din lume, eveniment la care au participat peste 150.000 persoane.

Președintele Republicii Sergio Mattarella a dat startul celui mai mare eveniment din lume pentru lupta împotriva cancerului de sân, organizat de Komen Italia, partenerii Fundației Renașterea in Italia.

Mihaela Geoană, Președintele Fundației Renașterea a participat pe 9 mai, la o intalnire cu Președintele Italiei, organizată cu ocazia celebrării a 25 de ani de Race for the Cure Roma, alături de Prof Riccardo Masetti, Președintele Komen Italia.

”Îmi amintesc cu mare emoție cum am pus bazele primei ediții a Race for the Cure Romania, acum 10 ani, cand Profesorul Masetti a venit în vizită la București, împreună cu Ambasadoarea României la Roma. Organizația italiană a fost mentorul nostru, avand o experiență de 25 de ani, reușind să mobilizeze zeci de mii de participanți. Invitația adresată de Președintele Republicii Italiene, care patronează cursa de la Roma, m-a onorat și reprezintă un semn de apreciere pentru românii care locuiesc în Italia. Ma bucur ca am reușit sa organizam echipa Romaniei, Squadra della Romania, cu peste 200 de participanți, arătând astfel ca românii sunt uniți și solidari, indiferent de tara în care trăiesc. In acest an, pe 8 iunie, si in Romania are loc o editie aniversara a Race for the Cure, editia a 10-a, la care asteptam cat mai multi participanti !” a declarat Mihaela Geoană, președintele Fundației Renașterea.

Andreea Esca, Ambasadorul Fundației și membrele boardului Renașterea- Mihaela Geoană, Cristiana Copos, Veronica Savanciuc, Amalia Năstase, Andreea Mihai și Adriana Cazacu au participat la activitatile desfasurate cu ocazia Race for the Cure Roma, alături reprezentanți ai altor 32 de organizații membre Think Pink Europe. Aceste activitati sunt de promovare a preventiei si a unui stil de viata sanatos, nutritie, sport, jocuri pentru copii, investigatii medicale prin cele 7 unitati mobile de mamografie, demonstratii de prim ajutor, etc.

Organizarea acestei curse de la Roma din ultimii 25 de ani, prin fondurile strânse, a permis Komen Italia să investească 26 de milioane de euro în peste 1500 de noi proiecte de cercetare, prevenire și sprijin pentru femeile care se confruntă cu cancerul de sân.

Race for the Cure este cea mai mare cursa internațională destinată promovării sănătății și luptei împotriva cancerului de sân, cel mai mare și de succes eveniment de informare și de strângere de fonduri pentru sănătatea femeii.

Cu ce vine nou ediția din acest an

Ediția din acest an, din Romania ce va avea loc pe 8 iunie, in Rondul Kisellef, pe langa prezența la cursa fizica din București, oferă posibilitatea locuitorilor din alte orașe din țară sau din diaspora să susțină și să doneze pentru femeile din România pentru prevenția și combaterea cancerului de sân și de col uterin, prin intermediul platformei europene www.raceforthecure.eu/ro. Înscrierile și donațiile pentru România se pot face și pe siteul www.fundatiarenasterea.ro

Participanții la cursa din 8 iunie, ce va avea punctul de start / sosire in Rondul Kiseleff, se vor bucura, alături de familie, colegi si prieteni de o mulțime de surprize: Program de încălzire pe muzică, Jocuri educative și activități distractive pentru copii, Photo fun booth, Trofee și diplome pentru cea mai numeroasă, gălăgioasă, amuzant costumată, generoasă sau inimoasă echipă,

Fondurile strânse vor fi folosite pentru a oferi investigații medicale gratuite femeilor vulnerabile si peruci din par natural pentru pacientele si copiii diagnosticati cu cancer.

Care este traseul

Traseul cursei de alergare / plimbare de 4 k din București este următorul : Start – Rondul Kiseleff catre Piata Arcul de Triumf, unde se virează dreapta (fara inconjurarea Arcului), pe banda 1 de circulatie si trotuarul dreapta al Bd Maresal Constantin Prezan, pana la Piata Charles de Gaulle, continuând pe Bd Aviatorilor pe bretea si trotuar pana la Piata Victoriei, unde se vireaza dreapta pe Bd Kiseleff pana la zona de eveniment si locul de SOSIRE (sensurile de alergare/plimbare 4 km vor fi delimitate de garduri si banda semnalizatoare). Pink walk 0.7 km are urmatorul traseu : Start – Rondul Kiseleff spre Arcul de Triumf, pana la Piateta Regelui (intersectia cu Bd Ion Mincu), unde se intoarce in loc, pe dreapta pe trotuar, spre zona de eveniment si SOSIRE, (sensul de alergare/plimbare 0.7 km vor fi delimitate de garduri si banda semnalizatoare).

Taxa de înscriere la Race for the Cure România este de 60 lei pentru adulți și 30 lei pentru copiii sub 18 ani. Fiecare participant primește un kit (tricou și număr de participare), apă (1 punct de hidratare pe traseu si la Sosire), o înscriere la Tombola Renașterea și o medalie la terminarea cursei.

Kitul de participare poate fi ridicat de la sediul Fundației Renașterea (strada Virgil Pleșoianu nr. 87, sector 1, București), în perioada 20 mai - 7 iunie, în intervalul orar 10-18. Se poate opta și pentru primirea kit-ului prin curier, odată cu înscrierea electronică (costul transportului se achită la firma de curierat și este platit de destinatar).

La ediția din 2023 a cursei Race for the Cure România au participat peste 3100 de persoane, iar 120 au fost invingatoare în lupta cu cancerul.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News