Facilități fiscale pentru capitalism responsabil: accesibile, dar insuficient accesate

„Acesta nu este doar un simplu eveniment, ci un moment de reflecție și un punct de plecare pentru noi inițiative care să contribuie la binele celor mici. Ne unește o cauză nobilă – aceea de a oferi copiilor șansa la o viață sănătoasă și plină de speranță. (...) În copilărie, fiecare zi este o speranță pentru viitor, iar această speranță depinde nu doar de ei, ci mai ales de noi, cei maturi – de acțiunile și inacțiunile noastre”, a transmis, în deschiderea evenimentului, prof. univ. dr. Robert-Aurelian Șova, vicepreședinte al Consiliului superior al CECCAR.

Peste 50 de profesioniști contabili, inclusiv experți contabili care se află în topul național al membrilor CECCAR, și reprezentanți ai mediului de afaceri au participat la discuții și au vizitat noua clădire a Spitalului „Marie Curie”, construită de Dăruiește Viață cu sprijinul donatorilor și sponsorilor (inițiativa #NoiFacemUnSpital). Această realizare a fost posibilă prin implicarea profesioniștilor contabili din întreaga țară.

S-a vorbit, cu acest prilej, și despre rolul important ce îi revine statului în acest parteneriat, prin instituirea de măsuri care să contribuie la sprijinirea mediului de afaceri pentru a face bine în societate. „Apreciem măsurile existente, dar se sime nevoia extinderii acestora. Pentru îndeplinirea obiectivelor de responsabilitate față de societate este nevoie de un sistem fiscal care să încurajeze capitalismul responsabil. Parteneriatul stat – profesionist contabil – antreprenor – societate civilă poate crea un model nou de afaceri, în care binele social devine un element central. (...) Este momentul să promovăm capitalismul responsabil, un model de afaceri în care profitul merge mână în mână cu impactul pozitiv asupra comunităților noastre. Noi, profesioniștii contabili, suntem oamenii cifrelor, dar și magicienii care le dăm valoare, adică le transformăm în profit pentru investitori și bunăstare pentru comunitate”, este de părere Robert Șova.

A fost reiterată importanța creșterii numărului de companii care folosesc facilitățile fiscale ce le permit susținerea cauzelor sociale:

- direcționarea impozitului pe profit, potrivit prevederilor art. 25, al (4) lit i), Titlul IV din Legea 227/2015 privind Codul fiscal;

- redirecționarea impozitului pe profit prin declarația 177, potrivit prevederilor art. 42, al (4) lit i), Titlul IV din Legea 227/2015 privind Codul fiscal.

Câteva reacții

Despre acestea, Robert Șova a spus: „Ar trebui să ne asumăm împreună creșterea la 100% a gradului de utilizare a acestor facilități fiscale”.

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj de apreciere a susținerii cauzelor care „cultivă speranță și încredere în sufletele pacienților copii și în familiile lor”, prezentat de Melania Preda – expert contabil.

Din partea Asociației Dăruiește Viață, Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu au vorbit despre proiectul de succes care astăzi le oferă unora dintre copiii internați în Spitalul „Marie Curie” condiții optime de tratament în spații moderne, condiții care îi pot ajuta să uite, în unele momente, că se află în spital.

Conform unor estimări prezentate de Asociație, doar 50% dintre companii folosesc facilitatea de a direcționa 20% din impozitul pe profit către organizații nonprofit. „Fără acești magicieni ai cifrelor (n.r. profesioniștii contabili) noi nu am fi fost astăzi aici, nu am fi putut spune: #Noi am făcut un Spital! (...) Dar nu ne oprim și ne propunem să facem și un Campus Medical Pediatric. Oameni ca dumneavoastră au decis să ne susțină sau să-și convingă prietenii care au companii, șefii care puteau decide și, astfel, noi să putem construi atât de multe lucruri în țară. Cred că așa se construiește speranța în România și cred că așa putem continua împreună, pentru că dumneavoastră decideți să ne susțineți, iar noi decidem să creăm proiecte cu impact în România”, a declarat Carmen Uscatu, una dintre fondatoarele Asociației. „Spitalul Marie Curie funcționează, în prezent, în două secole – o parte din clădire este învechită, în timp ce alta găzduiește secții vitale, cum ar fi blocul operator, terapia intensivă, neurochirurgia și oncologia. Ne propunem să construim un campus medical de secol XXI, cu spații de cazare pentru pacienți din afara Bucureștiului, infrastructură modernă, cercetare medicală și spații de învățare pentru studenți și rezidenți. Vrem să creăm un loc unde medicina de top să devină realitate și sunt convinsă că putem face asta împreună”, a completat Oana Gheorghiu – de asemenea, fondatoare Dăruiește Viață.

Despre abisul dintre condițiile din vechea și noua clădire a spitalului a vorbit chiar mama unei fetițe în vârstă de un an și două luni, care este internată de 10 luni în secția de neurochirurgie.

Daniel Buzatu, managerul Spitalului „Marie Curie”, și medicul Radu Tăbăcaru, șeful secției de Terapie Intensivă, au completat imaginea impactului direct pe care aceste proiecte le au asupra vieții pacienților. Condițiile din spital influențează nu doar pacienții, ci și activitatea medicilor. Nu trebuie să uităm că adevărata putere a implicării în proiecte sociale este chiar speranța la o viață mai bună, pentru care medicii se luptă în fiecare spital.

Reprezentanți ai organizațiilor participante, prof. univ. dr. Iulia David Sobolevschi, din partea Academiei de Studii Economice București, Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților Fiscali (CCF), conf. univ. dr. Marcel Vulpoi – expert contabil, CEO al celei mai mari societăți de expertiză contabilă din România cu capital integral românesc, și Adriana Eftimie, secretar general al Confederației Antreprenorilor și Investitorilor din România (CAIR), au vorbit despre importanța utilizării responsabile a mecanismelor fiscale pentru susținerea proiectelor care CONTează, în cazul de față transformându-le în investiții pentru speranța la o viață sănătoasă a celor mici.

CECCAR va continua să susțină mediul de afaceri în utilizarea facilităților fiscale pentru a scrie povești de succes, oferind sprijinul necesar pentru o implicare responsabilă și conștientă în proiectele sociale care fac diferența, a inițiativelor care schimbă vieți în bine.

