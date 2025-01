Un mare artist internațional va urca pe scena Festivalului "Beach, Please!" din această vară! Selly are deja prezența confirmată

Iată ce se anunță pentru Beach, Please 2025!

Beach, Please! Festival va reveni în Costinești cu o nouă ediție, programată pentru 9-13 iulie 2025. Aerozen este primul artist anunțat.

Selly a venit cu mai multe detalii legate de artiști:

"Avem deja mai mulți artiști internaționali confirmați în acest moment, printre care și unul dintre headlineri. Avem un artist foarte mare confirmat. După ce vom avea toate actele în regulă ca să putem să anunțăm o vom face fără întârziere. Urmează să-l anunțăm pe acest mare artist, după care va veni un val de anunțuri despre artiștii internaționali. Poate vom avea și un al doilea headliner. În momentul de față avem foarte multe ofertări și negocieri deschise. Peste 30 de artiști internaționali. Vrem să avem un line-up mai bun decât anul trecut" este tot ce a putut dezvălui Selly pentru moment.

Vârsta minimă pentru a participa la Beach, Please! Festival 2025 este 14 ani. Minorii între 14 și 15 ani trebuie să fie obligatoriu însoțiți de un părinte sau tutore legal. Părintele/tutorele legal trebuie să aibă, de asemenea, bilet valabil pentru a intra în festival.

"La orice bilet Beach Please achiziționat în perioada 18.12.2024 - 25.01.2025 primești un voucher gratuit la filmul Buzz House: The Movie 2!



*Voucherul poate fi folosit DOAR în rețeaua de cinematografe CinemaCity.



Toate biletele sunt NOMINALE și NETRANSMISIBILE. În momentul în care se achiziționează biletul, trebuie completat numele complet al participantului. În cazul în care participantul nu mai poate ajunge la eveniment, biletul este nul, nu se poate schimba numele de pe bilet ulterior" se arată pe site-ul oficial al festivalului.

La ediția din 2024 a festivalului, participanții s-au putut bucura de un lineup generos. Wiz Khalifa a venit pentru prima dată în România. Programul festivalului a fost completat de Travis Scott, YEAT, Anitta, 6IX9INE, NLE CHOPPA, Lil Pump și mulți alții, alături de mai mulți artiști români.

