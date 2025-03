Spania, sub ape: Ploile torențiale continuă pentru a treia săptămână consecutiv, două persoane dispărute - VIDEO

Ploile torențiale au lovit Spania pentru a treia săptămână la rând. Cel puțin două persoane au fost date dispărute, marți, 18 martie, în timp ce alte sute de oameni au fost evacuați în regiunea sudică Andaluzia, unde mai multe râuri au ieșit din matcă, transmite Reuters.

Spaniolii sunt încă în alertă după ce ploile torențiale din urmă cu patru luni, din regiunea estică Valencia, au dus la cel mai grav dezastru natural al țării din ultimele decenii. Mulți au învinuit autoritățile locale și pe cele naționale pentru întârzierea în trimiterea alertelor de urgență.

Liderul regional al Andaluziei, Juan Manuel Moreno, a îndemnat cetățenii să fie extrem de precauți, în cursul zilei de marți.

„Vă rog să fiți foarte atenți, chiar dacă ploaia se domolește. Traversarea unui pârâu este extrem de periculoasă”, a spus Moreno după ce două persoane au fost date dispărute în capitala regională, Sevilla.

Autoritățile cred că cei doi au încercat să traverseze o râpă și este posibil să fi fost luați de ape. Mașina lor goală a fost găsită răsturnată în apropiere.

Autoritățile andaluze au anunțat că un total de 368 de familii au fost evacuate preventiv în provincia Malaga. Într-unul dintre orașe, Cártama, aproximativ 20 de persoane și animalele lor de companie au fost salvate din casele inundate.

În Águilas, un oraș de coastă din regiunea Murcia, serviciile de urgență au salvat nouă persoane care erau blocate în mașinile lor, într-o râpă. De asemenea, ocupanții mai multor ambarcațiuni au fost ajutați să ajungă în siguranță în aceeași zonă.

Heavy floods due to torrential rains in Águilas of Murcia province, Spain ???????? (18.03.2025)pic.twitter.com/HFG1ItYTru