Data publicării:

A murit Sorin Stanciu, preşedintele Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România

Autor: Florin Răvdan | Categorie: Stiri
Sursa: Agerpres
Sursa: Agerpres

Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România este în doliu. A murit preşedintele UZPR, Sorin Stanciu. 

"A încetat din viață Sorin Stanciu, președinte al Uniunii Ziariștilor profesioniști din România

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România anunță cu profundă tristețe dispariția neașteptată a președintelui Sorin Stanciu.

Jurnalist de calibru, cu o impresionantă experiență profesională, Sorin Stanciu a militat fără odihnă pentru prestigiul UZPR și pentru menținerea organizației pe coordonatele firești ale unei uniuni de creație și de utilitate publică. 

Ales în funcția de președinte al UZPR în luna iulie 2024, Sorin Stanciu a contribuit decisiv la vizibilitatea Uniunii, la implicarea UZPR într-o o pleiadă de manifestări, evenimente și proiecte care au reflectat importanța pentru societate a celei mai mari organizații de breaslă din România.

Fidel crezului său, „UZPR suntem noi, toți, egali”, Sorin Stanciu a încurajat puterea decizională a filialelor Uniunii, a păstrat coeziunea organizației și și-a pus puterea și priceperea în slujba UZPR și a membrilor săi din țară și din diaspora.  

Dumnezeu să-l odihnească în pace!", transmite UZPR. 

Cauza decesului ar fi un infarct. 

În luna mai, Sorin Stanciu, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR) a fost distins cu Ordinul „ASTRA Arădeană”, cu prilejul celei de a XVIII-a ediții a Conferinței Științifice Naționale „Administrație Românească Arădeană”. Ordinul i-a fost înmânat de dr. Doru Sinaci, secretar al Asociației „Astra Arădeană” și Ionel Bulbuc, directorul Bibliotecii Județene „A.D. Xenopol”, în prezența ÎPS Timotei, Arhiepiscopul Aradului și președinte de onoare al Asociației.

