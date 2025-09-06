Data actualizării: | Data publicării:

Grav accident de circulaţie în Ialomiţa. A fost activat planul roşu. 4 maşini implicate

Autor: Florin Răvdan | Categorie: Stiri
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Un grav accident a avut loc în localitatea Coşereni, din judeţul Ialomiţa. Patru maşini au fost implicate, iar în accident sunt implicaţi şi minori. 

UPDATE: BREAKING NEWS  Carambol în Ialomița, cu 11 victime, printre care 5 copii. Un minor a fost luat intubat de elicopterul SMURD- VIDEO

"IL - loc. Coșereni - accident rutier produs între 4 autoturisme

Din informațiile primite la acest moment, ar fi 8 persoane implicate, printre care s-ar afla și minori.

Pentru optimizarea misiunii de răspuns, la nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

La fața locului au fost alocate 1 autospecială de stingere, 1 autospecială de descarcerare, 1 autospecială pentru transport personal și victime multiple și 3 ambulanțe SMURD.

În sprijin, resursele trimise la caz au fost suplimentate cu 5 ambulanțe aparținând serviciului județean de ambulanță și cu 1 elicopter SMURD.

Misiunea este dinamică", transmite Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.

Grav accident de circulaţie în Ialomiţa. A fost activat planul roşu. 4 maşini implicate
06 sep 2025, 15:28
06 sep 2025, 15:28
