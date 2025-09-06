Carambol în Ialomița, cu 11 victime, printre care 5 copii. Un minor a fost luat intubat de elicopterul SMURD- VIDEO

Un accident grav s-a produs în județul Ialomița.

UPDATE:

"În accidentul rutier au fost implicate 11 persoane (6 adulți și 5 minori), dintre care:

- 4 minori transportați la spital* (1 minor intubat, preluat de Elicopterul SMURD);

- 3 adulți transportați la spital, conștienți.

Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat", transmite IGSU.

Știrea inițială:

Un accident grav s-a produs în localitatea Coșereni, județul Ialomița, între 4 autoturisme. Se intervine chiar în acest moment, fiind activat Planul Roșu de Intervenție. Potrivit ISU Ialomița, din informațiile primite la acest moment, ar fi 8 persoane implicate, printre care s-ar afla și minori.

Foto: ISU Ialomița

"Pentru optimizarea misiunii de răspuns, la nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

La fața locului au fost alocate 1 autospecială de stingere, 1 autospecială de descarcerare, 1 autospecială pentru transport personal și victime multiple și 3 ambulanțe SMURD.

În sprijin, resursele trimise la caz au fost suplimentate cu 5 ambulanțe aparținând serviciului județean de ambulanță și cu 1 elicopter SMURD. Misiunea este dinamică", transmite IGSU.

