Stiri

DCNews Stiri Nu scăpăm de "planurile" lui Vladimir Putin nici în Noul An. Discursul de Revelion, mesaj de mobilizare pentru război
Data publicării: 16:04 31 Dec 2025

Nu scăpăm de "planurile" lui Vladimir Putin nici în Noul An. Discursul de Revelion, mesaj de mobilizare pentru război
Autor: Doinița Manic

Președintele Rusiei, Vladimir Putin Președintele Rusiei, Vladimir Putin. Foto: Agerpres
 

Președintele Rusiei, Vladimir Putin a folosit discursul de Anul Nou pentru a justifica războiul Din Ucraina.

Președintele rus Vladimir Putin a transformat tradiționalul discurs de Anul Nou într-un mesaj de mobilizare politică și militară, reiterând narațiunea Kremlinului despre "unitate", "victorie" și "soarta Patriei", în contextul războiului pe care l-a declanșat în Ucraina.

În mesajul său, Putin s-a adresat explicit soldaților ruși.

"Ți-ai asumat responsabilitatea de a lupta pentru patria ta, pentru adevăr și dreptate. Milioane de oameni din întreaga Rusie, te asigur, sunt alături de tine în această noapte de Revelion, se gândesc la tine, empatizează cu tine, speră la tine. (...) Suntem uniți în dragostea noastră sinceră, altruistă și devotată pentru Rusia. Îi felicit pe toți soldații și comandanții noștri cu ocazia noului An. Credem în voi și în victoria noastră”, a declarat Putin în discursul său, potrivit unor fragmente publicate de presa rusă.

Planurile lui Putin

În discursul său, Putin a insistat asupra ideii de „unitate națională” și „destin comun”, susținând că planurile personale ale cetățenilor sunt „inseparabile de soarta Patriei”. Mesajul sugerează o subordonare a vieții individuale față de obiectivele statului, o temă recurentă în retorica autoritară a Kremlinului.

„Un astfel de sprijin reciproc ne dă încredere că tot ceea ce am plănuit, speranțele și planurile noastre, se vor împlini cu siguranță. (...) Munca, succesele și realizările fiecăruia dintre noi creează noi capitole în istoria sa milenară, iar puterea unității noastre determină suveranitatea și securitatea Patriei, dezvoltarea și viitorul acesteia”, a spus Putin.

Vladimir Putin: Anul Nou, mai presus de toate, este despre credința în ce e mai bun

În timp ce patru persoane, între care un bebeluș, au fost răniți la Odesa în atacurile rusești, în noaptea de marți spre miercuri, Putin vorbește despre bunătate și compasiune.

„Anul Nou, mai presus de toate, este despre credința în ce e mai bun, în bunătate și noroc. Aceasta este o sărbătoare unică și magică, când inimile se deschid către iubire, prietenie, compasiune, sensibilitate și generozitate”, a continuat el.

vladimir putin
rusia
revelion
anul nou
