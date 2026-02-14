€ 5.0943
Un copil de 7 ani din Sibiu a murit, după ce un balot de fân a căzut peste el
Data actualizării: 17:17 14 Feb 2026 | Data publicării: 16:55 14 Feb 2026

Un copil de 7 ani din Sibiu a murit, după ce un balot de fân a căzut peste el
Autor: Doinița Manic

imagine cu un balot de fân Medicii l-au găsit pe copilul de 7 ani în stop cardio-respirator. Foto: Pixabay

Sfârșit tragic pentru un copil de 7 ani din Ighişu Nou, Sibiu. A murit după ce un balot de fân a căzut peste el.

Un copil de 7 ani din localitate Ighişu Nou, județul Sibiu, a fost grav rănit de un balot de fân care a căzut peste el. Mai multe echipaje medicale de la Ambulanţă şi paramedici au intervenit sâmbătă pentru a-i acorda ajutor.

Potrivit reprezentanţilor Serviciului de Ambulanţă Judeţean, copilul a fost găsit în stop cardio-respirator, iar echipajele medicale au continuat manevrele de resuscitare începute de către familia acestuia.

La data de 14 februarie, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu au fost sesizaţi de către o femeie cu privire la faptul că a căzut un balot de fân peste un minor, în localitatea Ighişu Nou. Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Mediaş s-au deplasat cu celeritate la faţa locului, stabilindu-se faptul că aspectele sesizate se confirmă, în cauză fiind vorba despre un minor de 7 ani, peste care ar fi căzut un balot de fân. În urma evenimentului, minorul a suferit vătămări corporale, în momentul de faţă fiind acordate îngrijiri medicale de către echipajele medicale sosite la faţa locului, informează şi IPJ Sibiu.

Copilul de 7 ani a murit, în pofida eforturilor medicilor. A fost deschis dosar penal

Totuși, în pofida tuturor eforturilor medicilor, copil a murit.

În ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale, minorul nu a răspuns manevrelor de resuscitare. Medicul prezent la faţa locului a fost nevoit să declare decesul acestuia, a anunţat ISU Sibiu.

În cauză a fost deschis un dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, pentru stabilirea tuturor circumstanţelor în care s-a produs evenimentul.

copil mort
sibiu
Comentarii

