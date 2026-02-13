€ 5.0943
Data publicării: 12:34 13 Feb 2026

Sondaj de opinie: Pe ce loc se clasează partidul lui Viktor Orban, înaintea alegerilor parlamentare
Autor: Iulia Horovei

viktor orban Premierul maghiar Viktor Orban. Sursa foto: Agerpres

Cel mai recent sondaj de opinie din Ungaria relevă preferințele alegătorilor înaintea alegerilor parlamentare programate pentru 12 aprilie.

Cel mai recent sondaj de opinie din Ungaria, realizat de Idea Institute și publicat vineri, 13 februarie, arată o diferență de 10% în favoarea partidului Tisza față de Fidesz-KDNP, formațiunea politică a premierului maghiar Viktor Orban, potrivit presei maghiare.

Partidul Tisza, al lui Peter Magyar, un fost apropiat devenit unul dintre criticii cei mai virulenți ai lui Orban, care într-un an și jumătate a reușit să unească votul opoziției, ar urma să câștige, astfel, alegerile organizate pe 12 aprilie 2026.

Patru partide ar urma să intre în parlament, conform sondajului de opinie. Alături de Tisza și Fidesz, formațiunile DK și Mi Hazánk ar urma să obțină și ele mandate.

Ce ar alege maghiarii la urne

În totalul populației, Partidul Tisza are un avantaj de 8%: 36% ar vota pentru Partidul Tisza, iar 28% pentru Fidesz-KDNP.

48% dintre cei care sunt siguri că vor vota și își cunosc opțiunea ar vota partidul lui Peter Magyar, în timp ce 38% ar vota pentru Fidesz-KDNP.

Sondajul de opinie sugerează că, pentru prima dată după mult timp, va fi înființat un parlament cvadripartit, nu unul tripartit.

Totodată, cercetarea arată că, în ultimele săptămâni, mulți dintre cetățenii maghiari au decis cu cine să voteze, întrucât numărul alegătorilor indeciși a scăzut cu 3 puncte procentuale, iar partidele mai mici au beneficiat și ele de acest lucru. DK și Mi Hazánk au atins ambele pragul parlamentar de 5%, dar în ceea ce privește populația totală, acestea sunt doar la 4% fiecare.

Institutul a efectuat cercetarea între 31 ianuarie și 6 februarie, pe un eșantion de 1.500 de persoane.

În fruntea Ungariei de aproape 16 ani, Orban este al doilea în sondajele de opinie de luni întregi. El este unul dintre puținii lideri europeni apropiați atât de președintele american Donald Trump, care îl susține în cursa electorală din aprilie, cât și de președintele rus Vladimir Putin.

Premierul maghiar are, în schimb, relații tumultuoase cu Uniunea Europeană, pe care o acuză că încurajează războiul din Ucraina.

viktor orban
alegeri parlamentare ungaria
sondaj de opinie
